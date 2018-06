A quel point les nationalistes de la N-VA peuvent-ils être hypocrites, se demande le sp.a

(Belga) Les socialistes flamands du sp.a qui soutiennent la proposition bruxelloise de décumul intégral des fonctions de député et de bourgmestre, échevin et président de CPAS, voteront contre l'adoption d'une motion en conflit d'intérêts visant la proposition d'ordonnance bruxelloise, que propose la majorité du parlement flamand. Le confirmant, le chef du groupe sp.a au parlement flamand, Joris Vandenbroucke, a jugé mardi que la N-VA ne respectait pas l'autonomie de la Région bruxelloise et faisait preuve d'hypocrisie en la matière.

"La N-VA se livre à un jeu communautaire parce qu'elle ne veut rien entendre de l'interdiction du cumul. La Région bruxelloise dispose de la pleine compétence sur les administrations locales bruxelloises et donc aussi sur le statut des mandataires bruxellois. L'aversion de l'interdiction du cumul dans le chef de la N-VA dépasse le respect de l'autonomie de la Région bruxelloise", a affirmé Joris Vandenbroucke. "Jusqu'où les nationalistes flamands de la N-VA peuvent pousser l'hypocrisie? En appeler soi-même à plus d'autonomie pour la Flandre, mais lorsqu'une autre Région fait usage de son autonomie constitutionnelle, il faut la bloquer: c'est une mascarade parce que l'on ne veut rien savoir du décumul. Les plus grands cumulards ne se trouvent pas non plus par hasard dans les rangs de la N-VA", a commenté le chef du groupe sp.a au parlement flamand. (Belga)