A quoi doit-on s'attendre lors du comité de concertation de ce mercredi? "On ne va pas pouvoir assouplir les règles"

Un nouveau comité de concertation se tiendra ce mercredi 22 décembre en après-midi. Et il ne sera pas question d’assouplissement des mesures, estime la Ministre wallonne de la Santé. Christie Morreale était l’invitée de 7h50 au micro de Fabrice Grosfilley. Elle a insisté sur l’importance de prendre toutes les précautions nécessaires à l’approche de Noël et du Nouvel An.

Il avait été annoncé lors du dernier comité de concertation par notre gouvernement, un nouveau codeco se tiendra donc ce mercredi 22 décembre en après-midi. Au menu des festivités ? Il n’est en tout cas pas question d’assouplir les règles, prévient déjà Christie Morreale. La Ministre wallonne de la Santé était l’invitée de 7h50 au micro de Fabrice Grosfilley et elle a fait mention d’un "pic quasiment à la verticale" que l’on risque de connaître en ce qui concerne les contaminations.

En cause ? La propagation du nouveau variant nommé Omicron. "Il est particulièrement contagieux. En deux jours, on double les contaminations", dit-elle, citant le Danemark ou le Royaume-Uni en exemple. La situation sanitaire sera donc une nouvelle fois évaluée lors du comité de concertation. "On ne va pas pouvoir assouplir les règles, ça serait irresponsable de le faire. On voit bien vers où on va", souligne Christie Morreale.

Avec l’arrivée d’Omicron dans notre pays, même si les hospitalisations sont en train de diminuer, on peut s’attendre à une explosion des contaminations dans les prochaines semaines. "Le taux de contamination va augmenter de manière très importante et rapidement. Même s’il n’est pas plus dangereux, d’après les informations qu’on a aujourd’hui, forcément proportionnellement, on aura plus de gens dans les hôpitaux", avertit-elle.

Des discussions se font donc autour du maintien du port du masque en primaire et de l’enseignement hybride en secondaire dès la rentrée, le 10 janvier prochain. Pour actuellement, Christie Morreale ne se prononce pas. "Les discussions sont sur la table mais je ne sais pas si la décision pourra être totalement prise demain. (…) Je pense qu’il faudra suivre au jour le jour la situation par rapport à l’augmentation des contaminations en Belgique (…) Soyons attentifs", rappelle-t-elle, en insistant sur le fait qu’il faudra rester prudent durant les fêtes de Noël et Nouvel An. "On ne on ne peut pas avoir le même Noël que l'année dernière, et c’est tant mieux parce que là on suivait un Noël à distance, mais faisons-le en petit comité, faisons des autotests, aérons, mettons le masque un maximum, évitons d'être un oiseau pour le chat surtout si on n’a pas encore fait sa 3e dose…"

Concernant le maintien des écoles ouvertes en janvier, il sera peut-être question de mesures préventives ailleurs. C’est en tout cas ce qu’a indiqué Frank Vandenbroucke à la VRT ce lundi soir. "Je pense, en tout cas, qu’il faut pouvoir s'assurer que toutes les écoles seront ventilées correctement, auront des taux de CO2 qui soient contrôlées et des mesures qui sont importantes parce que c'est tellement contagieux que ça risque d'être très compliqué", a conclu la Ministre wallonne de la Santé.