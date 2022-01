À quoi sert ce comité de concertation sans décision déterminante?

Dominique Demoulin était sur le plateau du RTLINFO 13H pour évoquer le contexte et les objectifs du comité du concertation de ce jeudi 6 janvier.

C’est la première réunion après le dernier comité de concertation d’avant les vacances. On se souvient ça avait été un véritable fiasco…

C’était le 22 décembre et le comité de concertation décidait de tout le secteur culturel. Pas de spectacle pour les fêtes, pas de cinéma, pas de cirque pour les enfants pendant les vacances scolaires. C’est une mesure que personne n’a vu venir et que personne ne va assumer.



Dès le soir du 22 décembre, le monde culturel entre en résistance. Des directeurs de théâtre, de cinéma, d’opéra, affirment qu’ils ne vont pas respecter cette mesure. Il y a un recours qui a été introduit devant le conseil d’état et le 28 décembre au soir le conseil d’état décide d’annuler la mesure. Elle estime qu’elle n’est pas appropriée pour arrêter la vague omicron. Du coup, dans la foulée, c’est une première, le gouvernement doit revoir sa copie. Il suspend cette mesure mais pas la jauge de 200 personnes. C’est toujours 200 personnes maximum dans les salles de spectacle.



C’est un petit comité de concertation. Il sert à quoi ? À tenter de renouer le lien avec la population ?

Oui avec les experts d’abord, qui prônent le télétravail à 100%, qui n’ont pas proposé la fermeture du secteur culturel. Autrement dit, ils ne sont pas vraiment écoutés ces derniers temps. Aujourd’hui, ils sont présents au Codeco. 4 d’entre eux en tout cas, c’est rare. Et puis l’adhésion de la population, après cette fermeture du monde culturel qui a été une bourde, il faut bien le reconnaitre. Cette adhésion, elle est franchement perdue. On a vu que c’était une série de marchandage politique, donnant donnant, qui n’avait plus lieu d’être. Aujourd’hui, on devrait retrouver un peu de cette adhésion.