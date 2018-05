Accident mortel dans la région du Mont-de-l'Enclus

(Belga) Un accident de la circulation s'est produit samedi soir dans la région de Tournai. Un père de famille est décédé et plusieurs personnes ont été blessées à des degrés divers. Les pompiers de Renaix et de Tournai sont toujours sur place.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés samedi vers 18h30 qu'un accident de la circulation s'était produit entre deux voitures le long de la route provinciale (RN48) à Anseroeul, dans l'entité de Mont-de-l'Enclus. Venant de Renaix et de Tournai, deux SMUR, des ambulances, une autopompe, un camion de désincarcération et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux. A l'arrivée des urgentistes, un homme était déjà décédé. Selon les secouristes, il s'agit un père de famille. On déplore également trois blessés, dont deux graves. Un des blessés graves est un enfant. On ignore pour l'instant les circonstances de cet accident. Une enquête a été ouverte par les policiers de la zone des Collines. (Belga)