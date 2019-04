Accident mortel sur l'A17 Tournai-Mouscron

(Belga) Un tragique accident de la circulation s'est produit dimanche matin le long de l'autoroute A17/E403 à hauteur de Dottignies. Le conducteur a été tué sur le coup.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés dimanche, vers 07h40, qu'un accident de la circulation s'était produit sur l'autoroute A17/E403 dans le sens Tournai-Mouscron. L'accident s'est produit à proximité de la sortie de Dottignies (Mouscron). Venant de la caserne de Mouscron une ambulance et un véhicule de balisage ont été envoyés sur place. Ejecté de sa voiture, le conducteur était déjà décédé à l'arrivée des premiers secours. Le véhicule accidenté est seul en cause. On ignore pour l'instant les circonstances de cet accident qui n'a pas fait d'autres blessés. La police spéciale des autoroutes du poste de Péruwelz est sur place. (Belga)