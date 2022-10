Accord budgétaire fédéral - La Vivaldi échoue à protéger l'ensemble des Belges, déplore DéFI

(Belga) "DéFI pensait pouvoir au moins attendre que le gouvernement tienne ses promesses. La réforme des pensions ? Portée disparue. La réforme fiscale ? Dans les limbes. Les soins de santé ? A nouveau mis à contribution. L'énergie ? Des solutions en paquets plutôt que du courage politique. Non, ce gouvernement ne protège pas, aujourd'hui, l'ensemble de nos concitoyens", a regretté la députée Sophoe Rohonyi dans la nuit de jeudi à vendredi à la Chambre.

"Il existe aujourd'hui des victimes collatérales du manque de courage de la Vivaldi", a-t-elle ajouté citant trois exemples: les personnes qui habitent dans des immeubles à appartements et qui se chauffent via un chauffage au gaz collectif; les mesures d'aide aux entreprises laissent sur le carreau les milliers d'indépendants sans employés; la majorité des citoyens confrontés au terme de leur contrat fixe avec leur fournisseur d'électricité vont devoir assumer désormais l'explosion de leur facture. "Au niveau des économies, si elles sont évidemment nécessaires, elles ne peuvent se faire en rognant les droits fondamentaux de nos concitoyens", a ajouté Mme Rohonyi. "Or, le gouvernement annonce des coupes dans le budget des soins de santé qu'il avait promis d'immuniser. Autre droit fondamental que le gouvernement rogne pour faire des économies : le droit des parents à concilier vie privée et vie professionnelle." "Ce gouvernement ne protégera pas les citoyens comme il le devrait. Il est un assembleur de rustines et non "le" gouvernement réformateur dont notre pays avait pourtant tant besoin", a-t-elle conclu. Le parti amarante était le dernier à intervenir dans le débat parlementaire sur la déclaration de politique générale prononcée par le Premier ministre mardi. Celui-ci a démarré mercredi à 10h00. La réponse d'Alexander De Croo suit dans la foulée. (Belga)