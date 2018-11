Accord de coopération RER: François Bellot regrette l'absence de signature de Bruxelles

(Belga) Le ministre fédéral de la Mobilité François Bellot regrette que la Région bruxelloise ne signe pas l'accord de coopération entre les régions concernant le milliard d'investissements prévus dans le rail par le gouvernement fédéral.

Le ministre était à Ternat mercredi pour l'inauguration du dernier tronçon RER en Flandre entre Bruxelles et Denderleeuw. La partie bruxelloise de la ligne ne sera toutefois pas totalement opérationnelle le 9 décembre prochain, dont la gare prévue à Anderlecht. Dans le cadre du milliard dit "vertueux" promu par le gouvernement fédéral, François Bellot (MR) a relancé le comité exécutif des ministres de la Mobilité incluant les ministres régionaux. Alors que la Wallonie et la Flandre ont signé l'accord, la Région bruxelloise bloque, comme l'annonçait Sudpresse. "Je regrette et je m'étonne", réagit François Bellot. "Les contacts avec Pascal Smet (ministre bruxellois de la Mobilité, NDLR) étaient bons et puis là, ils refusent de signer. Je rappelle que les investissements concernent aussi la Région bruxelloise où nous avons déjà inauguré trois nouvelles gares: Germoir, Tours et Taxis et Arcades. Il y a 200 millions de prévus sur le milliard injecté." Le ministre fédéral dit craindre que cette absence de signature n'empêche la mise en œuvre du plan, alors que l'on approche des élections et de la période d'affaires courantes. (Belga)