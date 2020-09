Accord de gouvernement fédéral - Ecolo approuve la désignation de ses ministres, Georges Gilkinet vice-Premier ministre

(Belga) Ecolo a approuvé mercredi soir la désignation de ses représentants - trois actuels députés - au sein de l'équipe gouvernementale heptapartite Vivaldi, avec comme vice-Premier ministre Georges Gilkinet, comme ministre Zakia Khattabi et comme secrétaire d'Etat Sarah Schlitz, a indiqué le parti écologiste.

Ce "casting" gouvernemental a été approuvé lors d'un vote des militants réunis en congrès de participation - les écologistes préfèrent le terme d'"assemblée générale" des militants - en sept lieux différents de Wallonie et de Bruxelles, avec Namur comme point focal. M. Gilkinet, chef de groupe à la Chambre, sera donc vice-Premier ministre et ministre de la Mobilité, Mme Khattabi, une ancienne co-présidente d'Ecolo, ministre de l'Environnement et du Climat, alors que la députée liégeoise Sarah Schlitz, qui siège à la Chambre depuis octobre 2018, hérite du poste de secrétaire d'Etat à l'Egalité des chances et du genre ainsi qu'à la diversité, selon la co-présidente du parti, Rajae Maouane, à quelques journalistes. (Belga)