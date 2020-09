Accord de gouvernement fédéral - Les membres du CD&V valident à leur tour la participation au gouvernement

(Belga) Les membres du CD&V, dernier parti dont on attendait mercredi soir les résultats du congrès de participation, ont à leur tour donné leur feu vert au gouvernement Vivaldi d'Alexander De Croo.

Les militants se sont prononcés à 73,9% des voix en faveur de la participation du parti au nouveau gouvernement, aux côtés des libéraux, des socialistes et des écologistes des deux groupes linguistiques. 23,6% des votants ont dit "non", 2,4% se sont abstenus. Quelque 2.300 membres du parti se sont exprimés. Des voix critiques n'avaient pas manqué de s'exprimer au sein de la formation démocrate-chrétienne flamande, au sujet de la coalition Vivaldi. Certains bourgmestres, entre autres, étaient opposés à un gouvernement sans majorité côté flamand. Le président Joachim Coens a donc malgré tout pu convaincre une majorité des militants. Six cents d'entre eux étaient présents à Anvers, dans la salle Elisabeth. Trois mille six cents autres personnes ont assisté virtuellement au congrès, mais toutes n'ont pas voté. Parmi les sept partenaires de la Vivaldi, la plupart des partis ont obtenu mercredi soir un "oui" massif (au-delà de 90%) de leurs militants en faveur de l'accord de gouvernement et de la mise sur pied de cette équipe multicolore. En termes d'adhésion de leurs membres, ce sont l'Open Vld et le CD&V qui ferment la marche. (Belga)