Accord de gouvernement fédéral - Les militants Open Vld disent "oui" à 84%

(Belga) Les militants de l'Open Vld réunis en congrès, mercredi soir, comme ceux des six autres partis de la coalition Vivaldi, ont à leur tour validé la participation de leur parti au gouvernement qui sera dirigé par Alexander De Croo.

Les libéraux flamands, qui donneront donc à cet exécutif son nouveau Premier ministre, ont été un peu moins nombreux à soutenir l'accord de gouvernement que les formations politiques qui ont jusqu'à présent annoncé les résultats de leurs congrès de participation (MR, Ecolo, Groen et sp.a, où le "oui" a à chaque fois récolté au moins 94% des voix). Les militants Open Vld, en congrès virtuel, ont ainsi donné leur feu vert à 84,3% des voix. Outre Alexander De Croo, l'Open Vld fournira aussi à l'exécutif Vincent Van Quickenborne, comme ministre. On attend encore un autre nom. "Avec ce mandat fort, et le soutien de nos membres, nous allons nous mettre au travail. Nous allons enfin pouvoir avancer", ont souligné le président de parti Egbert Lachaert et le futur Premier ministre via communiqué. (Belga)