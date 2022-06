Accord des partis du gouvernement wallon sur la réforme de la fiscalité automobile

(Belga) Les partis du gouvernement wallon sont tombés d'accord ce week-end sur les lignes directrices de la réforme de la fiscalité automobile, qui entrera progressivement en vigueur à partir de septembre 2023 jusqu'en 2026, a annoncé lundi le ministre de la Mobilité Philippe Henri (Ecolo) sur Bel-RTL.

L'accord de gouvernement PS-MR-Ecolo prévoyait déjà que les taxes de circulation et de mise en circulation soient revues, à fiscalité globale inchangée ("neutralité budgétaire"), pour les moduler en fonction des émissions de CO2 et encourager des voitures moins puissantes et moins lourdes, et dès lors moins polluantes. "Nous avons travaillé sur toutes sortes de scénarios et élaboré beaucoup de calculs. Les balises doivent maintenant être traduites dans les textes", a indiqué le vice-président Ecolo du gouvernement wallon. Un avantage spécifique sera prévu pour les familles nombreuses qui doivent se diriger vers des véhicules plus spacieux, ainsi que pour les véhicules électriques et hybrides. Un plafond à 9.000 euros a également été fixé pour la taxe de mise en circulation des véhicules les plus chers à la vente. La réforme ne s'appliquera qu'aux nouvelles immatriculations (véhicules neufs ou d'occasion) à partir de septembre 2023, mais les personnes qui auront commandé leur véhicule avant mais se le verront livré après resteront dans l'ancien système. Selon le ministre, les trois quarts des modèles de véhicule nouvellement immatriculés verront leur taxe de circulation et de mise en circulation diminuer, tandis que pour les autres, les augmentations pourront être importantes. Les textes vont à présent être finalisés au niveau du gouvernement, avant de faire l'objet de demandes d'avis, d'être envoyés au Conseil d'État puis au parlement. (Belga)