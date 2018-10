Accord entre libéraux, ProGanshoren et DéFI à Ganshoren; P. Kompany sera le bourgmestre

(Belga) Les listes ProGanshoren (9 sièges), Liste du Bourgmestre (MR, NDLR) (5 sièges) et Défi (2 sièges) ont scellé dimanche soir un accord les engageant à constituer la future majorité de la commune de Ganshoren, au nord-ouest de la capitale. Pierre Kompany (ProGanshoren), premier score de la commune (1.327 voix), sera présenté à la fonction de bourgmestre de la commune. Conformément à un accord pré-électoral, M. Kompany cédera le témoin à Jean-Paul Van Laethem à mi-mandat, ont annoncé les partenaires dans un communiqué commun.

Le futur bourgmestre sera entouré dans le futur collège par Stéphane Obeid (LB - MR), futur premier échevin, Jean-Paul Van Laethem (ProGanshoren), Gregory Rase (DéFI), Marina Dehing Van Den Broeck (échevine néerlandophone-ProGanshoren), Sabrina Baraka (LB), Quentin Paelinck, (ProGanshoren) et Magali Cornelissen (LB). Les listes signataires proposeront par ailleurs Chantal De Saeger à la présidence du CPAS. Pierre Kompany s'est dit heureux de "pouvoir apaiser, avec deux partenaires politiques, le climat politique que les habitants de la commune ont connu". "Le travail n'attendra pas et je souhaite pouvoir dès demain, avec ProGanshoren et Défi, répondre aux enjeux qui touchent notre commune", a commenté pour sa part Stéphane Obeid. Pour Grégory Rase, "les habitants sont dans l'attente d'une nouvelle gouvernance. Mon poste au sein du Collège permettra de mettre la transparence au premier plan", a-t-il ajouté. (Belga)