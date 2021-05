Accord sur un statut social pour les médecins assistants candidats spécialistes

(Belga) La Commission nationale paritaire médecins-hôpitaux est parvenue à un accord prévoyant un statut social "digne de ce nom" pour les médecins assistants candidats spécialistes (Macs), a annoncé le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, mercredi soir dans un communiqué.

"Chaque partie y a mis du sien. L'accord médico-mut prévoyait 10 millions pour les Macs. Les hôpitaux ont aussi fait un dernier effort dans la dernière ligne droite. Je me suis engagé au nom du gouvernement à dégager 20 millions supplémentaires", a ajouté le ministre. Cet accord prévoit notamment un contrat de travail uniforme pour l'ensemble des médecins assistants candidats spécialistes (MACS) dès le 1er août prochain, ainsi que de meilleures conditions de travail et salariales, dont une augmentation de salaire d'environ 10% via le salaire de base et les prestations de garde ou encore une rémunération majorée pour le temps de travail supplémentaire, les gardes de nuit, les dimanches et les jours fériés. Les médecins assistants ont également obtenu la garantie des 20 jours de congé légaux et 10 jours fériés. La Commission paritaire médecins-hôpitaux s'est aussi accordée sur une meilleure protection lors de grossesses ainsi que sur l'octroi d'un salaire garanti à partir du premier jour d'incapacité de travail des médecins assistants. Un autre volet important de l'accord concerne l'enregistrement de la durée de travail et des temps de repos. Les autorités désigneront une tierce partie indépendante afin de relever d'éventuelles non-conformités en vue d'une médiation, et si nécessaire, faire intervenir des services d'inspection compétents. La Commission paritaire a par ailleurs convenu de poursuivre ses travaux afin d'améliorer la protection sociale des médecins assistants, avec notamment une assimilation des années d'assistanat dans le calcul de leur pension et leur inclusion au sein de la commission paritaire. "En pleine crise sanitaire, je suis particulièrement content qu'un accord ait pu intervenir pour un dossier qui traînait depuis tant d'années", s'est félicité le ministre de la Santé. Plus tôt dans la soirée, le président du Comité interuniversitaire des médecins assistants candidats spécialistes (Cimacs), Jean-Michel Mot, avait confirmé la grève annoncée jeudi, regrettant "ne pas avoir été entendu" lors de la réunion. Il n'était pas joignable dans l'immédiat pour commenter l'accord intervenu. (Belga)