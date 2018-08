Actes racistes au Pukkelpop: Zuhal Demir veut emmener les auteurs au musée de l'Afrique

(Belga) La secrétaire d'Etat à l'Egalité des chances Zuhal Demir souhaite emmener les festivaliers du Pukkelpop qui se sont rendus coupables d'actes racistes au musée de l'Afrique de Tervuren, a-t-elle indiqué mardi à l'issue d'un entretien avec eux. L'un des auteurs s'y est d'ores et déjà engagé, a-t-elle ajouté.

Le Parquet du Limbourg a ouvert une enquête lundi au sujet d'un acte sérieux de racisme commis durant le festival. Une jeune fille bruxelloise a témoigné au sujet d'actes verbaux et physiques dont elle et sa soeur ont été victimes, dans l'indifférence générale. "Couper les mains, le Congo est à nous", ont notamment chanté certains protagonistes. La jeune fille a mis en ligne une vidéo qui atteste des faits. Zuhal Demir a réuni mardi les jeunes hommes à l'origine des faits. "Il s'agit de faits inacceptables et il appartient à présent à la justice de faire son travail", a-t-elle réagi. "Mais ils se rendent compte dès à présent qu'ils ont commis une énorme faute. Rien ne nous permet d'être fier de notre passé colonial. C'est la raison pour laquelle je les ai invités au musée de l'Afrique afin qu'ils prennent la mesure des horribles faits perpétrés à l'époque", a-t-elle ajouté alors qu'elle exerce également la tutelle sur les institutions scientifiques fédérales. Le musée de Tervuren a subi une profonde rénovation. Le nouveau musée exposera une vision contemporaine et décolonisée de l'Afrique alors qu'il a longtemps été vu comme un musée colonial. La secrétaire d'Etat a également lancé un appel au calme mardi. "Cette affaire commence à prendre des proportions sur les réseaux sociaux, cela n'aide personne à progresser, il faut que cela cesse. Il s'agit d'étudiants, qui sont jeunes et qui avaient bu", a-t-elle contextualisé. (Belga)