Action de gardes forestiers et agents du DNF aux démonstrations forestières à Bertrix

(Belga) Une bonne centaine de gardes forestiers et d'agents du Département Nature et Forêt (DNF) mènent une action de sensibilisation et d'information, dans le calme, mercredi à l'occasion des démonstrations forestières de la Foire de Libramont, à Bertrix, a constaté l'agence Belga. Ils dénoncent un manque d'effectifs et d'équipements alors que la crise des scolytes et la gestion de la peste porcine africaine leur amènent par ailleurs un surcroît de travail.

Les agents, venus des quatre coins de Wallonie, distribuent des tracts et badges aux visiteurs de "Demo Forest". Avec force pancartes, ils arborent des t-shirts verts avec le message suivant: "Vous ne m'avez pas reconnu? Je suis garde forestier. Forestier sans uniforme". "Nous n'avons pas assez d'équipements. Aucun marché public n'a été passé depuis quatre ans. Et pourtant, le port de l'uniforme est indispensable pour exercer les missions relevant du statut d'officier de police judiciaire. Des nouveaux agents n'ont pas même pas reçu d'uniforme et doivent s'en procurer de seconde main auprès de collègues", se désole-t-on dans les rangs des agents forestiers. Mais les problèmes dénoncés: manque d'équipements, effectifs insuffisants, manque de communication interne... ne concernent pas que les gardes forestiers mais tous les agents du DNF, insiste-t-on. L'action, soutenue par les syndicats CGSP et CSC ainsi que la Fédération des agents des forêts du SPW, fait suite au dépôt d'un préavis de grève et pourrait être suivie prochainement de journées de grève, si les agents du DNF ne se sentent pas assez entendus, avertit-on de source syndicale. (Belga)