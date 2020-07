Action Febelux: le juge des référés se déclare incompétent

(Belga) Le juge des référés de Bruxelles a déclaré lundi qu'il n'était pas compétent pour juger le procès intenté par la fédération professionnelle des foires, salons et congrès, Febelux, et cinq de ses membres contre le gouvernement belge afin de pouvoir reprendre le travail dès le 1er août. Le secteur a également introduit une procédure administrative sur la question.

Les plaignants estiment que le secteur, qui emploie 30.000 personnes, se retrouve dans une situation très précaire, prévenant que de nombreuses faillites menacent si une perspective pour une réouverture n'intervient pas rapidement. Le secteur considère incompréhensible qu'une date n'ait pas été fixée pour la relance des activités, faisant valoir que les mesures de sécurité prévues pour les foires, salons et congrès sont bien plus strictes et plus facilement applicables que dans des centres commerciaux, par exemple. L'État belge rétorque au contraire que les foires représentent un grand risque sanitaire en cette pandémie de Covid-19 car ces événements sont fréquemment utilisés pour élargir son réseau et impliquent dès lors nombre de contacts physiques. Pour l'État belge, ce n'est pas au tribunal mais au politique de se prononcer sur la question. Le juge des référés de Bruxelles a suivi ce dernier argument et s'est déclaré incompétent. Les plaignants ont déjà annoncé qu'ils feraient appel.