Actions dans les prisons - Les agents pénitentiaires dénoncent le manque de personnel et d'investissement

(Belga) Les agents pénitentiaires prendront leur service avec deux heures de retard lundi afin de protester contre le manque de personnel et d'investissement dans les prisons belges, a annoncé la porte-parole de l'administration pénitentiaire, Kathleen Van De Vijver. Les actions sont davantage suivies en Wallonie et à Bruxelles qu'en Flandre.

"Le service a repris en Flandre mais des actions sont encore prévues en Wallonie", a déclaré la porte-parole de l'administration pénitentiaire, Kathleen Van De Vijver à l'agence Belga. Alors que vendredi, le mouvement de contestation semblait être mieux suivi en Flandre où seul un quart des agents avaient pris leur service contre 60% de non-grévistes en Wallonie et à Bruxelles, l'inverse se produit lundi. "Les prisons fonctionnent normalement mais des ajustements sont nécessaires, notamment au niveau des horaires de préau et des activités", ajoute la porte-parole. Les syndicats ACV (CSC) et ACOD (CGSP) doivent à présent solliciter leur base afin d'adopter une position claire concernant la dernière proposition du ministre de la Justice, Koen Geens. Celle-ci prévoit de faire passer vers les prisons des membres de la Protection civile qui répondraient à certains critères. Une grève nationale de 24 heures est prévue le 9 février prochain. (Belga)