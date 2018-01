Actions dans les prisons - Les agents pénitentiaires entament un nouveau bras de fer ce lundi

(Belga) Le front commun syndical CSC-ACV-CGSP-ACOD mènera des actions dans tous les établissements pénitentiaires du pays cette semaine pour protester contre le manque de personnel. La SLFP n'a pas déposé de préavis de grève mais soutient également le mouvement. Les horaires de début et de fin de service des agents pénitentiaires seront d'abord perturbés de lundi à jeudi, avant un durcissement des actions. Deux jours de grève sont programmés si la réunion du 31 janvier avec le ministre de la Justice Koen Geens ne donne aucun résultat.

Du lundi 29 janvier au jeudi 1er février, les agents pénitentiaires participant au mouvement prendront leur service avec deux heures de retard ou le termineront deux heures à l'avance. Ils réitéreront ces actions la semaine suivante, du lundi 5 au jeudi 8 février. Deux journées de grève sont également annoncées, du 1er février à 22h au 3 février à 6h, ainsi que du 8 février à 22h au 10 février à 6h. Les organisations syndicales comptent "évaluer" la situation le 12 février et pourraient à nouveau débrayer le 19, durant 48 heures, si le ministre de la Justice ne rencontre pas leurs revendications. La prochaine réunion entre les différentes parties se tiendra le mercredi 31 janvier. "J'espère qui si le ministre nous reçoit, c'est parce qu'il a quelque chose à proposer", réagit Michel Jacobs, secrétaire fédéral CGSP-AMiO. "Sinon ce n'est pas la peine de discuter." Les syndicats reprochent au ministre et au gouvernement fédéral de ne pas avoir respecté l'accord signé en mai 2016 afin d'améliorer les conditions de travail des agents pénitentiaires, à l'issue d'une grève de plusieurs semaines menée principalement dans les prisons francophones. Le texte prévoit le remplacement des départs jusqu'à ce que le cadre atteigne 7.075 équivalents temps plein. "Nous n'atteignons pas ce chiffre, le ministre ne respecte pas sa parole alors que l'accord avait reçu l'aval de l'ensemble du gouvernement, Premier ministre compris", s'insurge Michel Jacobs. "Des investissements avaient également été annoncés dans les infrastructures mais ce n'est pas le cas non plus. Hormis dans les prisons modernes, certains établissements ne disposent par exemple pas des téléphones nécessaires." Le syndicat SLFP, qui n'a pas déposé de préavis de grève, prône le dialogue mais évoque également des promesses non tenues. "Nos affiliés qui suivront le mouvement seront couverts, même si une solution est possible grâce à la concertation", résume Pascal Verhelst, secrétaire permanent du syndicat libéral. "L'accord est effectivement loin d'être respecté, des efforts ont été réalisés mais les chiffres promis ne sont pas atteints." Le cabinet du ministre Koen Geens se défend de toute rupture de l'accord, en citant notamment le recrutement de 581 gardiens fin 2017 contre les 386 promis. Le nombre élevé de départs à la retraite, de démissions et de transferts dans d'autres départements a compliqué le respect du cadre de 7.075 équivalents temps plein, précise-t-il encore. (Belga)