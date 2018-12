Actions de blocage et de sensibilisation vendredi à Mons-Borinage

(Belga) Les militants de la centrale générale FGTB, les Métallurgistes Wallonie-Bruxelles (MWB) et l'Horval, qui défend les intérêts des travailleurs du secteur horeca et des services, mèneront des actions vendredi dans la région de Mons-Borinage dans le cadre de la journée de grève du 14 décembre.

Les syndicats FGTB, MWB et Horval organiseront des actions de grève vendredi dans la région de Mons-Borinage. Dès 05h00 du matin, des piquets seront organisés devant toutes les entreprises des différents secteurs d'activité. "La plupart des sites de production seront mis en service minimum afin de préserver l'outil", précisent toutefois les syndicats. Deux actions ciblées sont également annoncées dans le cadre de la campagne pour le salaire minimum à 14 euros dans le secteur des services et des entreprises de travail adapté (ETA). Une action sera menée vendredi dès 06h00 devant la plus grande entreprise Titres-services de la région, Eko Services, à Mons, au cours de laquelle des tracts seront distribués. Une autre action consistera en un rassemblement, dès 10h00, des délégués de l'industrie devant une grande entreprise de travail adapté "Alteria" à Colfontaine. Des tracts seront également distribués au public. Les syndicats réclament une réelle marge de négociation pour une augmentation salariale en 2019 et 2020 ainsi qu'une augmentation du salaire minimum à 14 euros/heure ou 2.300 euros/mois. Ils réclament aussi des "carrières faisables et des pensions décentes", avec, notamment, le retour de l'âge légal de la pension à 65 ans avec une pension minimum à 1.500 euros, des régimes de prépension et de fins de carrière accessibles avec le maintien des conditions actuelles et la prise en compte de la pénibilité du travail. (Belga)