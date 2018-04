Activation des malades: la ministre de la Santé se fait ministre du Budget

(Belga) La ministre de la Santé Maggie De Block annonce vendredi matin de nouvelles mesures de 'responsabilisation' des mutualités, officiellement en vue de la remise à l'emploi des malades de longue durée, sous peine de pénalités financières. Pour Ecolo, la ministre prend une nouvelle fois le problème à l'envers en ne cherchant pas à résoudre les situations qui causent les maladies de longue durée, mais en s'attaquant aux personnes malades elles-mêmes et aux mutualités qui les assurent.

"Nous appelons une nouvelle fois la ministre de la Santé à mettre son énergie dans la protection de la santé des citoyens plutôt que d'uniquement suivre aveuglément une logique budgétaire. L'amélioration des temps de travail et des conditions de travail doivent intégrer réellement les contraintes des familles sous peine de poursuivre l'explosion de burn out, d'abandon du travail à temps plein, notamment par les femmes", a réagi la députée Muriel Gerkens, présidente de la commission de la Santé de la Chambre. La députée écologiste dénonce l'inertie de la ministre Open Vld dans toute une série de matières relevant de la santé publique, telles que le scandale VW ou le combat pour une alimentation plus saine. "De nombreuses études pointent le fait que les déterminants économiques, sociaux, environnementaux agissent directement sur plus de 90% de notre santé. Malgré ces faits, la ministre préfère se laver les mains et sanctionner celles et ceux qui en sont les victimes. Ce n'est pas digne, ni responsable, de la part d'une ministre de la Santé", a-t-elle conclu. (Belga)