Actualité internationale pour la semaine du 19 au 25 février 2018

LUNDI 19 MARS 2018: - ANKARA: prolongation de l'état d'urgence instauré en Turquie après la tentative de coup d'Etat du 15 juillet 2016 (jusqu'au 19 avril). - BERLIN: la chancelière Angela Merkel reçoit la Première ministre islandaise Katrín Jakobsdóttir à Berlin avec les honneurs militaires (conférence de presse commune à 14h00). - BERLIN: conférence de presse des élus du parti d'extrême droite AfD qui ont fait polémique en allant en Syrie en soutien au régime de Damas (à 14h00). - BRUXELLES: réunion des ministres européens des Affaires étrangères (conférence de presse vers 17h00). Ils reçoivent leur homologue sud-coréenne, Kang Kyung-Wha, à propos des derniers développements dans la péninsule coréenne (à 12h00). Ils discutent aussi de la situation en Ukraine, en Syrie et en Iran. Le Royaume-Uni devrait évoquer les événements de Salisbury où un ex-espion russe Sergueï Skripal et sa fille Ioulia ont été victimes le 4 mars d'une attaque - avec un agent innervant militaire de fabrication russe selon Londres. Le ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, devrait aussi rencontrer le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg - BRUXELLES: le négociateur en chef de l'UE pour le Brexit, Michel Barnier, reçoit le ministre britannique du Brexit, David Davis, avant le sommet européen des 22 et 23 mars. - BRUXELLES: réunion des ministres européens de l'Agriculture et de la Pêche. - BRUXELLES: visite de la ministre sud-coréeenne des Affaires étrangères, Kang Kyung-Wha, à l'Otan. Elle rencontre le secrétaire général de l'Alliance atlantique, Jens Stoltenberg. - BRUXELLES: discours puis conférence de presse de la commissaire européenne au commerce, Cecilia Malmström, à la 10ème conférence ministérielle sur l'union du commerce méditerranéenne. - BRUXELLES: visite de l'envoyé spécial de l'ONU pour l'emploi des jeunes, Werner Faymann. - BRUXELLES: visite du directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. - BRUXELLES: 8ème trilogue sur la réforme de directive sur le travail détaché, avec la participation de la commissaire européenne à l'emploi et aux affaires sociales, Marianne Thyssen. - BRUXELLES: le président du Conseil européen, Donald Tusk, rencontre son homologue du Parlement européen, Antonio Tajani (à 15h30). - BRUXELLES: M. Tajani s'exprime lors de la conférence de haut niveau sur "Les défis auxquels sont confrontées les femmes en Europe et en Amérique latine: stratégie numérique et accès aux marchés". - CITE DU VATICAN: le pape François invite 600 jeunes du monde entier pour préparer le Synode d'octobre 2018 sur "les jeunes, la foi et le discernement vocationnel" (jusqu'au 25). Le pape, qui a appelé à une rencontre ouverte entre jeunes chrétiens, non chrétiens et non croyants, donnt le coup d'envoi à ce "pré-synode" qui débouchera sur une contribution écrite qui lui sera remise le dimanche 25 mars. - FRANCFORT (Allemagne): discours de Yves Mersch, membre du directoire de la Banque centrale européenne (BCE)? sur les défis de la politique monétaire en 2018 (à 19H00). - FRIBOURG (Suisse): suite du 32ème Festival international de Films de Fribourg (FIFF) (jusqu'au 24). - GENEVE: suite de la 37ème session du Conseil des Droits de l'Homme (CDH) de l'ONU (jusqu'au 23). - GENEVE: suite de la Conférence du désarmement (CD) (jusqu'au 30). - HAMBOURG (Allemagne): publication des résultats annuels 2017 de Lufthansa Technik AG (à 10h00). - LA HAYE: audience devant la Cour internationale de Justice (CIJ) sur le différend entre le Chili et la Bolivie concernant un accès de ce pays à l'océan Pacifique (à 10h00) (jusqu'au 28). - LAUSANNE (Suisse): "Commodities Global Summit", sommet des négociants en matières premières (jusqu'au 21). Le collectif contre la spéculation des matières premières organise pour la sixième fois un contre-sommet. - LEIPZIG (Allemagne): suite de la semaine contre le racisme en Allemagne (jusqu'au 25). - LONDRES: arrivée d'experts de l'Organisation pour l'interdiction des Armes chimiques (OIAC) pour mener des tests sur la substance utilisée lors de l'empoisonnement en Angleterre de l'ex-agent russe Sergueï Skripal. - LONDRES: suite de l'enquête sur la mort de l'opposant russe Nikolaï Glushkov étranglé à son domicile le 13 mars. - LONDRES: procès du couple accusé du meurtre l'an dernier de Sophie Lionnet, une jeune Française au pair à Londres. - LUXEMBOURG: publication des chiffres de la balance commerciale de la zone euro en janvier (à 11h00). - MOSCOU: situation après le premier tour de l'élection présidentielle en Russie, rempoortée par le prsident sortant Vladimir Poutine, qui se présentait comme indépendant avec pour briguer un quatrième mandat de six ans. Un éventuel second tour est prévu le 8 avril. Les observateurs internationaux livrent leur conclusion sur la présidentielle russe lors d'une conférence de presse (à 13h00 HB). Des organisations russes d'extrême gauche appellent à manifester (à 16h00 HB). - PARIS: visite d'État en France du Grand-Duc et de la Grand-Duchesse de Luxembourg en France (à 08h00) (jusqu'au 21). - PARIS: suite du procès en appel de l'affaire Wildenstein qui s'était soldée en janvier 2017 par une relaxe générale en faveur des héritiers de cette famille de marchands d'art, poursuivis pour une fraude fiscale colossale (jusqu'au 23). - PARIS: la Cour d'assises spéciale juge trois hommes pour association de malfaiteurs à visée terroriste, dont un Français soupçonné d'avoir combattu en Syrie et un autre accusé en fuite (à 10h00) (jusqu'au 26). - PARIS: suite du procès de huit personnes du "groupe de Tarnac", dont quatre pour association de malfaiteurs et deux pour des dégradations sur des lignes TGV en 2008 (à 13h30) (jusqu'au 30). - PARIS: clôture du Salon du Livre de Paris, avec la Russie à l'honneur. - PARIS: suite de la 23ème semaine de la langue française et de la Francophonie (jusqu'au 25). - PARIS: adjudication de bons du Trésor à taux fixe et intérêt précompté (BTF) (à 14h50). - PARIS: publication des résultats annuels 2017 d'Assystem (après bourse). - PARIS: journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et du Maroc. - SOFIA: visite des commissaires européens à la sécurité, Julian King, et à la société numérique, Mariya Gabriel, en Bulgarie. - SOFIA: visite de la commissaire européenne aux transports, en Bulgarie (et 20). - TOULOUSE (France): suite de la 30ème édition de Cinelatino, un des plus grands festivals du cinéma latino-américain en Europe (jusqu'au 25). - VARSOVIE: visite de la chancelière allemande Angela Merkel en Pologne, sur fond de tensions entre Varsovie et Bruxelles mais également entre Varsovie et Berlin depuis l'avènement en Pologne des conservateurs nationalistes en 2015 (à 18h00). - VIENNE: débat au parlement autrichien sur le service de renseignement après la récente suspension du directeur de l'Office autrichien pour la protection de la Constitution et la lutte antiterroriste, Peter Gridling. - VIENNE: suite du procès pour corruption contre l'ancien ministre autrichien des Finances Karl-Heinz Grasser et quatorze autres accusés. 