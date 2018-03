Actualité internationale pour la semaine du 19 au 25 février 2018

(Belga)

MARDI 20 MARS 2018: - BERLIN: la chancelière Angela Merkel reçoit à deux jours d'un sommet de l'UE le Premier ministre irlandais Leo Varadkar, sur fond de débat sur le Brexit et la question de la future frontière irlando-britannique (à 12h00). - BERLIN: publication des chiffres des prix à la production en Allemagne en février (à 08h00). - BERNE: publication des chiffres du commerce extérieur suisse en février. - BERNE: publication des prévisions conjoncturelles de mars du Seco. - BRUXELLES: visite du Premier ministre albanais Edi Rama. Il rencontre notamment son homologue belge Charles Michel. - BRUXELLES: réunion des ministres européens des Affaires européennes. Ils préparent à 28 le Conseil européen de printemps et discutent du semestre européen. Ils discutent à 27 discuteront du projet d'orientations sur le cadre des relations futures avec le Royaume-Uni et de l'état d'avancement des négociations sur le Brexit. - BRUXELLES: date limite donnée par la Commission européenne à la Pologne, accusée d'entorse à l'Etat de droit, pour se mettre en ordre. - BRUXELLES: visite du directeur général de l'Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA), Yukiya Amano. Il rencontre notamment le ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders (au Palais d'Egmont à 17h00) et plusieurs commissaires européens. - BRUXELLES: session du groupe international des donateurs pour la Palestine ("ad Hoc Liaison Committee", AHLC) convoquée par l'UE et la Norvège et conférence internationale de donateurs sur une usine de dessalement pour fournir de l'eau à deux millions de Palestiniens à Gaza (à 09h35). - BRUXELLES: visite de la ministre norvégienne des Affaires étrangères, Ine Marie Eriksen Søreide. - BRUXELLES: visite du président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Peter Maurer. Il rencontre notamment le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et plusieurs commissaires européens. - BRUXELLES: visite du vice-Premier ministre monténégrin et ministre de la Justice, Zoran Pazin. - BRUXELLES: visite du secrétaire général de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), John Scanlon. - BRUXELLES: le président du Conseil européen, Donald Tusk, rencontre les partenaires sociaux européens (à 19h00). - BRUXELLES: élection du président du groupe des sociaux-démocrates (S&D) au Parlement européen à la suite de la démission de Gianni Pittella, élu sénateur lors des législatives du 4 mars en Italie. - BRUXELLES: la commission des transports et du tourisme du Parlement européen vote pour promouvoir des mesures européennes visant à protéger les transporteurs aériens de l'UE contre la concurrence déloyale de pays tiers. Le règlement fournirait à la Commission européenne des outils plus efficaces pour enquêter sur de possibles pratiques déloyales telles que des subventions à des compagnies aériennes de pays tiers ou des conditions d'accès discriminatoires pour les compagnies de l'UE et proposerait des contre-mesures, notamment des droits financiers. La commission de l'environnement et de la santé publique appellera à des mesures pour lutter contre l'"hésitation" en matière de vaccins dans l'UE, où un nombre croissant de citoyens choisissent de retarder ou de refuser les vaccins. Les données récentes des États membres montrent une baisse significative du recours aux vaccins. Les députés de la commission des affaires économiques et monétaires questionneront la présidente du Conseil de résolution unique, l'autorité de l'Union bancaire européenne chargée d'assurer une résolution ordonnée des banques défaillantes, Elke König. - BRUXELLES: le contrôleur européen de la protection des données, Giovanni Buttarelli, et son adjoint, Wojciech Wiewiorowski, présentent leur rapport annuel (à 12h30). - DIEREKON (Suisse): publication des résultats annuels 2017 de Komax. - FRANCFORT (Allemagne): publication des résultats annuels 2017 de Leoni. - GENÈVE (Suisse): le Conseil d'administration de l'Organisation internationale du Travail (OIT) doit décider si l'OIT peut continuer à accepter des fonds venant de fabricants de tabac ou si l'organisation doit couper tous les liens avec cette industrie. - HALLE (Allemagne): suite du procès d'un "Reichsbürger", l'ex-Mister Germany 1998 accusé de fusillade avec la police en août 2016. Cette mouvance hétérogène mêle néonazis, nostalgiques de l'Empire et personnes aux croyances ésotériques (à 09h00). - LONDRES: publication des chiffres de l'inflation au Royaume-Uni en janvier (à 10h30 HB). - LONDRES: journée des investisseurs de Publicis. - LUXEMBOURG: publication des chiffres des demandeurs d'asile dans l'UE en 2017. - LUXEMBOURG: publication de l'indice de confiance du consommateur dans la zone euro en mars (1ère estimation) (à 16h00). - MANNHEIM (Allemagne): publication de l'indice ZEW du sentiment des investisseurs en mars (à 11h00). - MUNICH (Allemagne): suite du procès pour meurtres de Beate Zschäpe, une néonazie allemande soupçonnée d'être au cœur d'une série de crimes racistes en Allemagne qui ont fait dix morts, Turcs ou d'origine turque pour la plupart, entre 2000 et 2007 (à 09h30) (et 21 et 22). La justice allemande a requis la prison à perpétuité contre cette seule survivante d'un trio néonazi accusé de dix meurtres. L'affaire a scandalisé le pays et mis en lumière des défaillances policières. - OSLO: attribution du prix Abel de mathématiques, doté de six millions de couronnes, par l'Académie norvégienne des sciences (à 12h00 HB). - PARIS: le président français Emmanuel Macron présente son plan pour la langue française et le plurilinguisme. - PARIS: séminaire intergouvernemental franco-luxembourgeois. - PARIS: publication de la note de conjoncture de l'Insee (à 18h00). - PARIS: publication des résultats annuels 2017 d'Akka Technologies et de Cegedim (après bourse). - PRISTINA: le parlement du Kosovo se réuni pour examiner l'accord sur la demarcation de sa frontière avec le Montenegro, une des preconditions pour que ce jeune Etat obtienne une libéralisation du régime de visas avec les pays de l'UE. - SANTANDER (Espagne): ouverture d'une exposition de sculptures de Joan Miro au Centro Botin. - SOEDERTAELHE (Suède): publication des résultats annuels 2017 de Scania (à 07h00). - STRASBOURG (France): la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) rend son arrêt sur le cas des chroniqueurs et écrivains turcs Sahin Alpay et Mehmet Altan dont la Cour suprême avait ordonné la remise en liberté, une décision qui n'a pas été suivie d'effets. - STUTTGART (Allemagne): publication des résultats annuels 2017 de Porsche. - TOENDER (Danemark): visite du commissaire européen à l'agriculture, Phil Hogan, au Danemark. - VOELKINGEN (Allemagne): publication des résultats annuels 2017 de Saarstahl AG (à 10h30). - ZURICH (Suisse): le réseau social élitiste Asmallworld est le premier à faire son entrée à la Bourse suisse. - ZURICH (Suisse) publication des résultats annuels 2017 de Peach Property, de Conzzeta ainsi que de Crealogix au 1er semestre 2017/2018. - BAGDAD: 15ème anniversaire de l'invasion américano-britannique de l'Irak. - RYAD: sommet des pays de la Ligue arabe. - NAIROBI: visite du ministre belge de la Coopération au développement, Alexander De Croo, au Kenya dans le cadre de la mission Go Global de Startups.be et Close the Gap (jusqu'au 22). - CHICAGO (Etats-Unis): éléction primaire républicaine pour une circonscrption qui comprend une partie de Chicago et de sa banlieue. Un politicien américain, négationniste et partisan de la suprématie blanche, Arthur Jones va sauf surprise devenir le candidat républicain pour représenter l'Illinois au Congrès à Washington, faute d'opposant. - MEMPHIS (Etats-Unis): publication des résultats de FedEx au 3ème trimestre. - NEW YORK: le directeur général de l'Organisation pour l'Interdiction des Armes chimiques (OIAC), Ahmet Üzümcü, informe le Conseil de sécurité des Nations unies sur des attaques à l'arme chimique en Syrie (à 16h00 HB). - OTTAWA: début de négociations entre la Canada et le Mercosur (Paraguay, Argentine, Brésil et Uruguay (jusqu'au 23). - WASHINGTON: le président américain Donald Trump reçoit le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane à la Maison Blanche (à 10h00 HB). - WASHINGTON: audition du secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross, devant la Chambre des représentants (à 14h30 HB). - WASHINGTON: la Cour Suprême examine une loi californienne qui exige que les cliniques anti-avortement distribuent des informations sur le planning familial. - WASHINGTON: début d'une réunion du Comité de politique monétaire (Fomc) de la Réserve fédérale (Fed) (et 21). - BUENOS AIRES: une proposition de loi pour légaliser l'avortement en Argentine devrait commencer à être débattue en commission du parlemant, puis environ deux mois plus tard dans l'hémicycle. - PÉKIN: le président chinois Xi Jinping prononce un discours à l'issue de la session plénière annuelle de l'Assemblée nationale populaire. Le Premier ministre Li Keqiang donne une conférence de presse (à 02h00 HB). - TOKYO: publication des chiffres des visiteurs étrangers au Japon en février. (Belga)