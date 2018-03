Actualité internationale pour la semaine du 19 au 25 février 2018

(Belga)

MERCREDI 21 MARS 2018: - Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. - Journée mondiale du syndrome de Down. - BAIKONOUR (Kazakhstan): lancement prévu d'un vaisseau habité Soyouz MS-08 emmenant les astronautes américains Andrew Feustel et Richard Arnold et le cosmonaute russe Oleg Artemyev à destination de la Station spatiale internationale (ISS) à partir du cosmodrome de Baïkonour (à 18h30 HB). - BERLIN: la chancelière allemande Angela Merkel fait sa déclaration de politique générale de son gouvernement à la chambre basse du parlement, une semaine après sa réelection à l'issue de six mois de tractations (à 13h00). - BERLIN: départ du président allemand Frank-Walter Steinmeier et de son épouse Elke Büdenbender, pour une visite en Inde et au Sri Lanka (en soirée) (jusqu'au 26). - BERLIN: Journée internationale contre le racisme. - BERLIN: visite du vice-président de la Commission européenne chargé du marché unique numérique, Andrus Ansip, en Allemagne (et 22). - BRUXELLES: réunion hebdomadaire de la Commission européenne, qui présente ses propositions pour mieux taxer les GAFA (à 12h00). Elles doivent être évoquées par les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE lors d'un sommet les 22 et 23 mars à Bruxelles. - BRUXELLES: sommet social tripartite, avec la participation notamment des présidents du Conseil européen et de la Commission, Donald Tusk (à 14h00, conférence de presse vers 17h15). - BRUXELLES: cérémonie pour le 30ème anniversaire de la politique européenne de cohésion. - BRUXELLES: la commission de l'industrie et de l'énergie du Parlement européen se prononce sur une proposition visant à mettre en œuvre les règles du marché européen du gaz (dégroupage, contrôle indépendant...) pour les fournisseurs des pays tiers. Cette proposition s'appliquerait à tous les futurs gazoducs à destination de l'UE à partir de pays tiers, par exemple de la Russie (y compris Nord Stream 2), de la Norvège, de l'Algérie, de la Libye, de la Tunisie et du Maroc. La commission débat aussi des derniers développements concernant les livraisons de gaz russe à l'Ukraine en présence du vice-président de la Commission européenne chargé de l'Union de l'énergie, Maros Sefcovic. À la veille de la commémoration des attentats de Bruxelles et de Londres des 22 mars 2016 et 2017, la commission spéciale sur le terrorisme organise une audition publique pour rendre hommage aux victimes du terrorisme et pour débattre de la façon de s'assurer que leurs droits sont dûment garantis dans l'UE (point de presse des présidents du Parlement européen et de la Commission, Antonio Tajani et Jean-Claude Juncker à 18h00. - BRUXELLES: le président du Parlement européen, Antonio Tajani, prononce les discours d'ouverture du Conseil européen des femmes et de la Journée mondiale de la trisomie 21. - COPENHAGUE: deuxième jour d'audience dans le procès à Copenhague de Peter Madsen, l'inventeur danois accusé d'avoir tué la journaliste suédoise Kim Wall sur son sous-marin artisanal en août 2017 (à 13h00). - FRANCFORT (Allemagne): publication d'un article dans le bulletin économique de la Banque centrale européenne (BCE) sur la durabilité de la hausse des prix du pétrole (à 10h00). - GENÈVE (Suisse): le Conseil d'administration de l'Organisation internationale du Travail (OIT) étudie la plainte du patronat vénézuélien qui accuse le Venezuela de non-respect des conventions relatives aux salaires minima et à la liberté syndicale. - LA HAYE: élections municipales dans 335 communes des Pays-Bas (à 09h00). Le Parti pour la Liberté (PVV) de Geert Wilders espère gagner quelques communes. Près de 12,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Et referendum sur une loi autorisant les services de renseignements à déployer un système pour "mettre massivement sur écoute les communications en ligne, y compris des citoyens non suspects". - LAUSANNE (Suisse): symposium de l'Agence mondiale antidopage (AMD) (à 09H00). - LONDRES: publication des chiffres des demandeurs d'emploi, du taux de chômage et des salaires au Royaume-Uni en février (à 10h30 HB). - LONDRES: publication des chiffres de la situation budgétaire du Royaume-Uni en février (à 10h30 HB). - LONDRES: publication des résultats annuels 2017 de Kingfisher. - MADRID: la Cour suprême examine le recours du beau-frère du roi, Inaki Urdangarin, contre sa condamnation pour corruption (à 10h00). - MADRID: plus de mille salariés d'Amazon Espagne sont appelés à faire grève contre les risques de dégradation pesant sur leurs conditions salariales et en matière de primes, une première (et 22). - MAYENCE (Allemagne): funérailles du cardinal allemand Karl Lehmann. - MILAN (Italie): championnats du monde de patinage artistique (jusqu'au 25). - MUNICH (Allemagne): session spéciale du parlement du Land (Etat régional) de Bavière pour entériner la composaition du nouveau gouvernement régional, après la désignation du nouveau ministre-président, Markus Söder (CSU). - MUNICH (Allemagne): conférence de presse annuelle de BMW. - PARIS: conseil des ministres (à l'Elysée à 10h00), précédé d'un conseil restreint de défense (à 09h00). - PARIS: publication des résultats annuels 2017 de Hermès (avant bourse) et de GL Events (après bourse). Egalement résultats annuels de Transgene et de SMCP. - PARIS: opération "Goût de/Good France": 3.000 restaurants dans 150 pays proposent des menus "à la française". - ROME: visite du commissaire européen au développement, Neven Mimica, en Italie (et 22). - ROME: visite du commissaire européen à la sécurité, Julian King, en Italie. Il participe au sommet du groupe pour l'innovation dans la cybersécurité. - STUTTGART (Allemagne): suite du procès de quatre membres présumés de l'organisation djihadiste Jabhat Al-Nosra (ex-Front Al-Nosra, branche syrienne d'Al-Qaïda) accusés du massacre de 36 personnes en Syrie (à 09h00) (et 28). - DUBAÏ (Emirats arabes unis): ouverture de la 12ème édition de l'exposition internationale Art Dubai (à 12h00 HB) (jusqu'au 24). - PRISON D'OFER (Territoires palestiniens): suite du procès de l'adolescente palestinienne Ahed Tamimi, arrêtée après avoir été filmée en train de gifler des soldats israéliens. - BRAZZAVILLE: la République du Congo abrite la troisième réunion de l'initiative mondiale sur les tourbières (jusqu'au 23). - KIGALI: l'Union africaine (UA) signe l'accord créant une Zone de libre-échange continentale pour accélérer la mise en place d'une union douanière. Environ 25 chefs d'Etat et de gouvernement sont attendus. - OUAGADOUGOU: reprise du procès des cerveaux présumés du putsch raté de septembre 2015 au Burkina Faso, les généraux Gilbert Diendéré et Djibrill Bassolé. - TUNIS: visite du commissaire européen à l'élargissement et à la politique de voisinage, Johannes Hahn, en Tunisie. - TUNIS: inauguration de la Cité de la Culture, un ensemble gigantesque en plein Tunis, dont la construction a été lancée sous Ben Ali et restée à l'arrêt entre 2011 et 2016 (à 10h00 HB). - NEW YORK (ONU): réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la Libye (à 16h00 HB). - NEW YORK: l'ONG de défense des droits de l'homme Human Rights Watch (HRW) publie un rapport sur les lois discriminant les personnes LGBT dans les Caraïbes orientales. - WASHINGTON: publication des chiffres des reventes de logements aux Etats-Unis en février (à 14h00 HB). - WASHINGTON: fin de la réunion du Comité de politique monétaire (Fomc) de la Réserve fédérale (Fed) (communiqué et prévisions économiques à 19h00 HB, conférence de presse du président de la Fed, Jerome Powell, à 19h30 HB). - TOKYO: visite du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, au Japon (et 22). - TOKYO: les marchés sont fermés au Japon pour le Spring Equinox Day. - TOKYO: publication de l'indice PMI IHS Markit flash manufacturier pour mars. 