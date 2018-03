Actualité internationale pour la semaine du 19 au 25 février 2018

(Belga)

JEUDI 22 MARS 2018: - Journée de l'Eau. - BÂLE (Suisse): Baselworld, salon international de l'horlogerie et de la joaillerie (jusqu'au 27). - BERLIN: publication des indices PMI IHS Markit flash pour mars (à 09h30). - BERLIN: publication des résultats annuels 2017 de Deutsche Bahn. - BRUXELLES: sommet des chefs d'Etat et de gouvernement européens (à 15h30, conférence de presse vers 19h00) (et 23). Ils doivent approuver les "orientations" du président du Conseil européen, Donald Tusk, sur la future relation entre l'UE et le Royaume-Uni après le Brexit. Ils doivent aussi confirmer la nomination du ministre espagno de l'Economie, Luis de Guindos, à la vice-présidence de la Banque centrale européenne (BCE). Il est précédé de la réunion des principales familles politiques européennes, dont le Parti populaire européen (PPE) (à l'Académie royale de Belgique, de 12h00 à 15h00) et l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe (ADLE). Egalement conférence d'experts sur la finance verte à laquelle participent le président français Emmanuel Macron, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et plusieurs commissaires européens(à 09h00). - BRUXELLES: le président du Conseil européen, Donald Tusk, rencontre les Premiers ministres suédois Stefan Löfven (à 10h15) et bulgare Boyko Borissov (à 11h00). - BRUXELLES: visite du ministre vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural, Nguyen Xuan Cuong. - BRUXELLES: visite du directeur général de l'entreprise ukrainienne Naftogaz, Andriy Kobolyev. - BRUXELLES: la "commission spéciale sur la criminalité financière, la fraude fiscale et l'évasion fiscale", nouvellement créée, tient sa première réunion, au cours de laquelle les 45 membres élisent le président et les vice-présidents qui dirigeront ses travaux au cours de son mandat de douze mois. Cette commission spéciale, surnommée TAX3 car elle est la troisième du genre dans le domaine, doit examiner les "régimes nationaux prévoyant des privilèges fiscaux", la fraude à la TVA et les problèmes de conformité fiscale dans l'économie numérique. - COPENHAGUE: troisième jour d'audience dans le procès à Copenhague de Peter Madsen, l'inventeur danois accusé d'avoir tué la journaliste suédoise Kim Wall sur son sous-marin artisanal en août 2017 (à 13h00). - FRIBOURG (Allemagne): verdict attendu dans le procès d'un demandeur d'asile accusé du viol et du meurtre à Freiburg d'une étudiante qui avait provoqué une grande émotion en Allemagne (à 10h00). - HERZOGENAURACH (Allemagne): l'équipementier sportif allemand Adidas entame un programme de rachat d'actions d'un volume de trois milliards d'euros. Ce rachat va s'étaler jusqu'en 2021. - LISBONNE: grève des infirmiers portugais qui luttent pour une revalorisation de leurs carrières (jusqu'au 23). - LONDRES: visite du commissaire européen à l'énergie et au climat, Miguel Arias Canete, au Royaume-Uni. - LONDRES: publication des indices PMI IHS Markit flash pour la zone euro en mars (à 10h00 HB). - LONDRES: publication des chiffres des ventes au détail au Royaume-Uni en février (à 10h30 HB). - LONDRES: décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE) (à 13h00 HB). - LONDRES: il y a un an, un attentat près du Parlement de Londres faisait cinq morts, outre l'assaillant, et une cinquantaine de blessés. Avec service en mémoire des victimes organisé à Westminster Hall (à 13h00 HB). - LUXEMBOURG: visite du commissaire européen à la recherche, Carlos Moedas, au Luxembourg. - MILAN (Italie): publication des résultats annuels 2017 d'Enel. - MUNICH (Allemagne): publication de l'indice Ifo du climat des affaires en mars (à 10h00). - PARIS: journée de grève dans la fonction publique contre les projets de réforme du gouvernement, à l'initiative de sept syndicats, avec manifestations des fonctionnaires. Egalement manifestation nationale des cheminots pour protester contre la réforme de l'opérateur du rail SNCF, que le gouvernement entend mener tambour battant. - PRAGUE: visite du commissaire européen à la sécurité, Julian King, en République tchèque. - JÉRUSALEM: le parti laïc d'opposition de gauche israélien Meretz élit sa nouvelle direction (à 19h00 HB). - TEL-AVIV (Israël): arrivée prévue du premier vol direct entre New Delhi et Tel-Aviv, peut-être via l'espace aérien saoudien, ce qui représenterait un geste diplomatique significatif de la part de Ryad (à 20h30 HB). - VERULAM (Afrique du sud): trois personnes soupçonnées d'avoir participé à l'enlèvement d'un couple de Britanniques comparaissent devant un tribunal de Verulam, dans la province du KwaZulu Natal. - NEW YORK: publication des résultats d'Accenture au 2ème trimestre (avant bourse) et de Nike au 3ème trimestre (après bourse). - NEW YORK: première cotation attendue de Dropbox. - WASHINGTON: le représentant américain au commerce, Robert Lighthizer, s'exprime devant une commission du Congrès pour parler des barrières douanières - WASHINGTON: publication des chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis pour la semaine au 17 mars (à 13h30 HB). - HANOÏ: visite du président sud-coréen Moon Jae In au Vietnam communiste (à 03h00 HB) (jusqu'au 24). - JAKARTA: suite du procès de l'ancien président du parlement indonésien, Setya Novanto, accusé de corruption dans une énorme affaire de pots-de-vin impliquant de nombreux responsables politiques, notamment des ex-ministres et gouverneurs. - TOKYO: publication de l'indice PMI IHS Markit manufacturier flash pour mars. (Belga)