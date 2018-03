Actualité internationale pour la semaine du 19 au 25 février 2018

(Belga)

VENDREDI 23 MARS 2018: - BRUXELLES: sommet des chefs d'Etat et de gouvernement européens à 27 (sans le Royaume-Uni) (à 09h00) et sommet de la zone euro (à 11h30, conférence de presse vers 13h30). - COPENHAGUE: quatrième jour d'audience dans le procès à Copenhague de Peter Madsen, l'inventeur danois accusé d'avoir tué la journaliste suédoise Kim Wall sur son sous-marin artisanal en août 2017 (à 13h00). - MADRID: le gouvernement espagnol présente son projet de budget pour 2018 (à 12h00). - MADRID: revue de S&P sur la note souveraine espagnole. - PARIS: une "revenante" du djihad est jugée pour association de malfaiteurs à visée terroriste, soupçonnée d'avoir encouragé des Françaises à se rendre en Syrie (à 13h30). - ROME: première convocation des députés et sénateurs élus lors des législatives du 4 mars, avec élection prévue des présidents des deux chambres. Ce n'est qu'après que le président Sergio Mattarella entamera les consultations pour la formation d'un gouvernement. - TUNIS: séance plénière au Parlement pour un dialogue avec le chef du gouvernement Youssef Chahed sur "la situation générale dans le pays" (à 09h00 HB). - WASHINGTON: expiration de l'accord budgétaire conclu au Congrès qui prolonge le financement de l'administration fédérale et évite une seconde paralysie partielle de ses services. - WASHINGTON: publication des chiffres des commandes de biens durables aux Etats-Unis en février (à 13h30 HB). - WASHINGTON: publication des chiffres des ventes de logements neufs en février (à 15h00 HB). - BANGKOK: début du procès de Thanakorn Siripaiboon, accusé de diffamation royale pour avoir manqué de respect au chien du défunt roi sur Facebook. - TOKYO: publication des chiffres de l'inflation au Japon en février. . SAMEDI 24 MARS 2018: - LONDRES: traditionnelle compétition d'aviron entre les universités de Cambridge et Oxford. - PARIS: le parti La République en Marche (LREM) du président français Emmanuel Macron lance sa "Grande Marche pour l'Europe", une vaste opération de porte-à-porte, afin d'interroger les Français via un questionnaire sur le projet européen pour créer un "désir d'Europe". - VARSOVIE: la Pologne organise son premier hommage national en faveur de citoyens ayant sauvé des Juifs durant l'Holocauste. - ABIDJAN: élections sénatoriales en Côte d'Ivoire, les premières du genre pour un Sénat récent créé. - WASHINGTON: manifestation pour le contrôle des armes à feu, une "marche" organisée dans plusieurs villes américaines par des lycéens rescapés de la fusillade qui a fait 17 morts dans un lycée de Floride sous le slogan "March for Our Lives". - WASHINGTON: entrée en vigueur prévue des nouvelles taxes américaines sur l'acier et l'aluminium. - PERTH (Australie): la compagnie aérienne Qantas doit lancer sa première liaison directe vers l'Europe, entre Perth et Londres. . DIMANCHE 25 MARS 2018: - Passage à l'heure d'été en Europe. Paris, Berlin et Bruxelles passent de GMT+1 à GMT+2. - ACHKHABAD: élections parlementaires au Turkménistan. - DOULLENS (France): commémoration du centenaire de la création d'un commandement unique lors de la Première Guerre mondiale. Le 26 mars 1918, à Doullens, les grands chefs civils et militaires français et britanniques désignèrent le général français Ferdinand Foch comme "chef suprême des armées alliées". - JÉRUSALEM: visite du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, en Israël et dans les Territoires palestiniens (et 26). - KINSHASA: début de la campagne pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces du Kwango et du Maniema en République démocratique du Congo (RDC) (jusqu'au 26). L'élection aura lieu le 28 mars. - WASHINGTON: diffusion par CBS d'un entretien avec Stormy Daniels, l'actrice porno qui dit avoir eu une relation extraconjugale avec Donald Trump (à minuit HB). - MELBOURNE (Australie): Grand Prix de la saison de Formule 1 à Melbourne, le premier de la saison (à 06h10 HB).