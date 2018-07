Actualité internationale pour la semaine du 23 au 29 juillet 2018

(Belga)

. VENDREDI 27 JUILLET 2018: - Eclipse de lune visible depuis l'est de l'Amérique latine à l'ouest de l'Australie, en passant par l'Afrique, l'Asie et l'Europe, la plus longue du 21ème siècle, avec une durée de plus de cent minutes (à 22h22). - AMSTERDAM (Pays-Bas): l'ancien président américain Bill Clinton s'exprime lors de la dernière journée de la Conférence internationale sur le sida au sujet de la tuberculose et du VIH (à 14h30). - BERLIN: publication des résultats d'Axel Springer AG au 2ème trimestre (à 07h30). - BRATISLAVA: FitchRatings actualise sa notation pour la Slovaquie (date susceptible d'être modifiée). - HELSINKI: publication des chiffres du chômage en Finlande en juin (à 07h30). - LISBONNE: sommet consacré aux interconnexions énergétiques entre la Péninsule ibérique et la France, en présence du président français Emmanuel Macron, du chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez, du Premier ministre portugais Antonio Costa et du commissaire européen à l'énergie et au climat, Miguel Arias Canete. - LONDRES: publication des résultats de BT Group au 1er trimestre. - LUDWIGSHAFEN (Allemagne): publication des résultats de BASF au 2ème trimestre. - MADRID: publication des résultats de BBVA, la deuxième banque espagnole, au 1er semestre (à 07h00), de CaixaBank, la troisième banque espagnole (à 07h30) et du groupe gazier Naturgy, ex Gas Natural Fenosa au 2ème trimestre (à 09h00). - PARIS: publication des chiffres du PIB français au 2ème trimestre (1ère estimation) (à 07h30). - PARIS: publication des chiffres de la consommation des ménages français en juin (à 08h45). - PARIS: publication des chiffres de construction de logements et de locaux en France en juin (à 08h45). - PARIS: publication des chiffres de la construction de logements en juin (à 08h45). - PARIS: publication des résultats d'Elis et de Sopra Steria au 1er semestre (à 09h00). Egalement publication des résultats de Danone, de Renault, de Vinci et de Spie (avant bourse), ainsi que de Carmila (après Bourse), tout comme d'Engie, de L'Oréal, d'Imerys et de SES. - PODGORICA: visite du commissaire européen à l'aide humanitaire et à la gestion des crises, Christos Stylianides, au Monténégro. - ROME: publication des résultats d'Eni au 2ème trimestre (à 08h00). - STOCKHOLM: FitchRatings actualise sa notation pour la Suède (date susceptible d'être modifiée). - STOCKHOLM: publication des chiffres du commerce extérieur suédois en juin (à 09h30). - STOCKHOLM: publication des résultats d'Autoliv au 2ème trimestre et de Securitas (à 13h00). - STOCKHOLM/ GOETEBORG: "Europride" co-organisée dans ces deux villes suédoises (jusqu'au 5 août). - ZURICH (Suisse): publication des résultats de LafargeHolcim au 1er semestre (à 07h00). - ABIDJAN: congrès du Front populaire ivoirien (à 11h00 HB) (et 28). - BAMAKO: fin de la campagne pour l'élection présidentielle du 29 juillet au Mali. Un éventuel second tour est prévu le 12 août. - BINDURA (Zimbabwe): meeting électoral du principal leader de l'opposition Nelson Chamisa dans un fief du parti au pouvoir avant la présidentielle du 30 juillet. - HARARE: meeting électoral du parti au pouvoir au Zimbabwe, la Zanu-PF. - PIETERMARITZBURG (Afrique du sud): nouvelle audience dans le procès pour corruption contre l'ancien président sud-africain Jacob Zuma dans une ancienne affaire de vente d'armes. - KENILWORTH (Etats-Unis): publication des résultats de Merck & Co au 1er trimestre (à 12h30 HB). - LOS ANGELES (Etats-Unis): audience dans le procès de l'avocat du président américain Donald Trump, Michael Cohen, poursuivi par l'actrice porno Stormy Daniels qui veut faire invalider l'accord de confidentialité qu'elle a passé avec lui pour garder le silence sur une relation sexuelle présumée avec le président américain. - NEW YORK: publication des résultats de Colgate-Palmolive au au 2ème trimestre (à 13h00 HB). - SAN FRANCISCO (Etats-Unis): publication des résultats de Twitter au 2ème trimestre (à 13h00 HB). - SAN RAMON (Etats-Unis): publication des résultats de Chevron au 2ème trimestre (avant bourse). - TORONTO (Canada): publication des résultats de TransCanada au 2ème trimestre (à 13h30 HB). - WASHINGTON: publication des chiffres du PIB américain au 2ème trimestre (1ère estimation) (à 14h30 HB). - WASHINGTON: publication des chiffres du moral des ménages américains (de l'Université du Michigan) en juillet (2ème estimation) (à 16h00 HB). - BUENOS AIRES: réunion des ministres de l'Agriculture des pays du G20 (et 28). Avec la participation du commissaire européen à l'agriculture, Phil Hogan. - PHNOM PENH: fin de la campagne électorale pour des législatives très controversées du 29 juillet au Cambodge, avec la dissolution du principal parti d'opposition et l'arrestation de son chef pour espionnage en faveur de Washington (à 02h00 HB). - SEOUL/ PYONGYANG: 65ème anniversaire de la fin de la guerre de Corée. - TOKYO: publication des résultats de Hitachi au 1er trimestre (à 08h00). (Belga)