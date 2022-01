Adrien Dolimont succède officiellement à Jean-Luc Crucke: un invité surprise lors de la photo de famille de la nouvelle équipe (vidéo)

Adrien Dolimont (MR), le nouveau ministre wallon du Budget, des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, a prêté serment, jeudi après-midi, devant le parlement wallon réuni en séance plénière. Lors de la séance photo traditionnelle, son enfant l'a rejoint... Une vraie photo de famille, pour le coup.



Il succède à ce poste à Jean-Luc Crucke, qui a de son côté retrouvé les rangs parlementaires avant sa nomination probable à la Cour constitutionnelle à la fin de l'été. Contesté par les députés régionaux de son propre parti en fin d'année dernière à la suite de son projet de décret pour un impôt plus juste, Jean-Luc Crucke a annoncé sa démission lundi, estimant notamment ne plus être en ligne avec les orientations du MR.

Le lendemain, le président des libéraux francophones, Georges-Louis Bouchez, a présenté son successeur. Âgé de 33 ans, Adrien Dolimont était jusqu'à présent échevin des Finances et président du CPAS de Ham-sur-Heure-Nalinnes. Après sa prestation de serment, ce dernier est attendu au cabinet du ministre du Budget pour une passation de pouvoir officielle.

"Je me rends compte des responsabilités qui sont les miennes. C'est pour ça qu'il faut travailler avec méthode et rigueur", nous a-t-il expliqué. Le budget, pourtant, s'annonce compliqué pour les prochaines années. "Ce n'est pas un cadeau empoisonné, mais une opportunité. Comme Jean-Luc l'a dit, la situation financière de la Wallonie n'est pas au beau fixe... Elle est inquiétante, donc il faut vraiment prendre, maintenant, les choses en main".