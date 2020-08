Jan Jambon s'explique sur l'affaire Chovanec: voici ses déclarations face à la presse

Jan Jambon a convoqué la presse ce samedi dans sa commune de Braaschaat, en province d'Anvers. Le ministre-président flamand et ex-ministre de l'Intérieur a assuré samedi qu'il n'avait jamais eu l'intention de déformer la vérité sur sa connaissance de l'affaire Chovanec. Il a toutefois regretté des "déclarations hâtives" et affirmé que son cabinet n'avait commis aucune faute dans le traitement de ce dossier.

Jan Jambon a toujours affirmé n'avoir pas été mis au courant. Un rapport lui a pourtant été envoyé deux jours après les faits.

L'homme politique a décidé de ne pas attendre pour donner sa version des faits. Il a reçu des éléments par mail deux jours après l'intervention par des policiers de l'aéroport de Charleroi. Le courrier a été envoyé le 26 février par la police au cabinet du ministre de l'Intérieur, soit avant que Josef Chovanec ne décède officiellement à l'hôpital.

"Voici un rapport des événements. J'attire votre attention sur le fait que des amis de la personne concernée ont filmé une partie de l'intervention et que la vidéo sera probablement transmise à la télévision slovaque. Des collègues ont également été blessés à la suite de l'incident", peut-on lire dans un mail envoyé le 26 février 2018.

Il n'y a jamais eu, jamais, aucun mot qui m'a été dit à ce sujet

L'opération de police a commencé dans l'avion et non dans la cellule que l'on aperçoit dans la vidéo. Le rapport détaille aussi l'intervention du médecin. Mais selon ceux qui ont pu le consulter, il ne conte en rien la réalité des faits. Il ne contient d ailleurs pas les images de la caméra de vidéosurveillance. "Je n'ai jamais entendu un mot de cette affaire. J'ai été en contact avec l'actuel directeur général de la police et aussi avec le précédent. Il n'y a jamais eu, jamais, aucun mot qui m'a été dit à ce sujet", assurait Jan Jambon dans une interview le 20 août dernier.

Et voilà le problème. Le numéro 1 flamand assurait n'en avoir jamais entendu parlé. Et puis, finalement, il ne s'en souvient pas. C'est là que le bât blesse, puisque si l'on en croit l'ambassadeur slovaque, Jan Jambon ment.

Un rapport clair

Une note relatant une réunion aux Affaires étrangères l'atteste. "Le 2 juillet 2018, le directeur B1.1 a reçu l'ambassadeur de Slovaquie. Il revenait au sujet de la mort de Chovanec et déclare qu'il a eu entre-temps un contact avec le ministre de l'Intérieur à propos de ce décès", affirme une note des Affaires Etrangères datée du 25 juillet 2018.

Ce contact a eu lieu le 2 mars 2018, soit trois jours après le décès de Josef Chovanec. Le rapport est sans équivoque mais aujourd'hui celui qui était Ambassadeur à l'époque ne veut pas confirmer. Toujours est-il que plusieurs employés du ministre de l'Intérieur était au courant même son chef de cabinet. Le ministre en est théoriquement responsable.