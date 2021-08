Affaire Conings: un militaire suspendu, plusieurs autres restent dans le viseur

(Belga) Parmi les 13 militaires qui ont été écartés de tout accès aux armes dans la foulée de l'affaire Conings, plusieurs n'ont toujours pas récupéré cet accès et certains font même l'objet d'une information judiciaire et l'un d'entre eux est toujours suspendu, rapportent les titres Sudpresse mercredi, citant le cabinet de la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS).

"Pour certains militaires, une enquête interne approfondie n'est pas encore terminée. Ces personnes font soit l'objet d'une information judiciaire, soit d'une évaluation approfondie par tous les services de sécurité concernés. Dans ce contexte, un militaire a été suspendu pour la durée de l'enquête. Les autres servent toujours au sein de leur unité d'origine mais dans une position qui ne nécessite pas d'autorisation de sécurité ou d'accès aux armes et aux munitions", fait part le cabinet. "Pour la majorité des personnes contre lesquels des mesures préventives et conservatoires ont été prises, celles-ci ont été retirées à l'issue d'une enquête approfondie après une concertation avec les services partenaires (Ocam, Sûreté de l'État et police fédérale). Les personnes concernées ont dès lors pu reprendre leur fonction sans aucune restriction", ajoute cette même source. (Belga)