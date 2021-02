Une perquisition au domicile du président du parlement wallon Jean-Claude Marcourt (PS) s'est déroulée vendredi après-midi à Liège, dans le cadre de l'affaire Nethys. Une autre perquisition a eu lieu quelques heures plus tôt dans les bureaux du président, situé au parlement wallon à Namur.

"Ces perquisitions ont été exécutées dans le cadre du dossier Nethys relatif aux rémunérations attribuées à certains dirigeants," a expliqué vendredi soir le procureur général de Liège M. De Valkeneer.

Jean-Claude Marcourt a dit qu'il restait "zen" et qu'il ne "savait rien" des indemnités à propos desquelles, il y a une enquête en ce moment.

Invité de Pascal Vrebos ce dimanche, Pierre-Yves Dermagne (PS), vice-Premier en charge de l’Économie et du Travail, a donné son point de vue sur cette affaire. "Je le connais depuis quelques années. J'ai eu le plaisir de siéger avec lui au sein du gouvernement de Paul Magnette, et jamais je n'ai été amener à douter de la sincérité, de l'honnêteté et de la probité de Jean-Claude Marcourt. Il n'est pas accusé. Il y a des perquisitions qui ont eu lieu. Cela ne veut pas dire qu'il est accusé. J'ai lu dans la presse que ça faisait suite à des demandes des avocats de personnes inculpées. La justice est indépendante dans notre pays, et c'est heureux, elle fait son travail."

Le 27 janvier dernier, Me Buyle, l'avocat de Pol Heyse, l'un des inculpés dans le dossier, avait annoncé à la presse qu'il avait demandé "à ce que de nouvelles personnes soient interrogées, c'est-à-dire les vrais décideurs, les femmes et hommes politiques qui étaient là au moment où les décisions ont été prises puisqu'il apparait que la plupart des décisions dont on parle ont été validées, suggérées et recommandées par différents politiques de la région de Liège." L'avocat n'avait toutefois évoqué aucun nom.

