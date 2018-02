Afghanistan: au moins 18 soldats tués dans l'attaque de leur base dans l'ouest

(Belga) Au moins 18 soldats ont été tués dans l'attaque samedi d'une base militaire à Farah, dans l'ouest de l'Afghanistan, revendiquée par les talibans, a-t-on appris auprès du ministère de la Défense.

"Un nombre important d'insurgés a attaqué la base de Bala Buluk (dans la province de ) Farah. Malheureusement, nous avons perdu 18 soldats et deux autres ont été blessés", a indiqué à l'AFP le porte-parole du ministère de la Défense, le général Daulat Wazir, en annonçant l'envoi de renforts sur place. Trois attentats-suicides ont par ailleurs visé le siège des renseignements afghans (NDS) à Kaboul et deux positions du NDS et de l'armée dans le Helmand (sud) samedi matin, faisant au moins trois morts et une vingtaine de blessés, selon des sources officielles. (Belga)