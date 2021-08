Afghanistan: il faut rapatrier les Belges, "mais aussi ceux qui ont travaillé pour nous et leur famille"

André Flahaut, député socialiste et ancien ministre de la Défense (1999 – 2007) était l'invité de Fabrice Grosfilley mardi matin. Il a évoqué la nécessaire solidarité qui doit se mettre en place entre la Belgique et l'Afghanistan. "Il faut mettre en œuvre des politiques de rapatriement des ressortissants belges, mais aussi ceux et celles qui veulent revenir chez nous, et pas uniquement les traducteurs: il y a d'autres personnes qui ont travaillé (pour l'armée belge déployée durant 20 ans sur place), et il faut aussi faire revenir leur famille. Il faut faire preuve d'humanité".

On sait qu'il y a une centaine de personnes qui se sont manifestées auprès de l'ambassade belge au Pakistan, le pays voisin, demandant un rapatriement. "Depuis quelques semaines, déjà, il est question du retour de ces personnes qui ont travaillé pour nous. On aurait pu prévoir certaines choses. On a sous-estimé la capacité des talibans à reprendre le contrôle du pays".

Il faut, selon lui, "une opération de grande ampleur, et j'espère que la réunion des ministres européens des affaires étrangères, cet après-midi, arrivera à une sorte de logique et de coordination. Car pour l'instant, tout le monde fait un peu tout et n'importe quoi".