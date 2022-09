Alda Greoli quitte le parlement wallon et FWB où elle sera remplacée par Michel De Lamotte

(Belga) Retour à Spa pour Alda Greoli (Les Engagés) qui deviendra prochainement présidente du CPAS et échevine de la Culture, de l'Emploi, de l'Action sociale et des Aînés, à la faveur d'un élargissement de la majorité locale. Elle sera remplacée aux parlements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, où elle siégeait en tant que députée régionale et communautaire, par Michel De Lamotte. Benoît Dispa reprendra quant à lui le poste de chef de groupe au parlement de la Fédération.

"Ma volonté est de continuer à m'impliquer pleinement dans notre mouvement et de poursuivre mes combats politiques au plus près de la population spadoise et de mettre mon expérience à son service. Les priorités sociales, la défense des associations, l'accompagnement des personnes, et le développement culturel de la cité thermale seront mes priorités", a indiqué Alda Greoli, mardi, dans un communiqué. Cette dernière sera remplacée sur le banc des députés par Michel De Lamotte. Diplômé en droit de l'ULiège, il avait réalisé le meilleur score des suppléants en 2019. Successivement conseiller communal, échevin, député wallon et député fédéral, il s'est notamment investi en matière d'emploi et d'environnement. "Je succède volontiers à Alda pour terminer la législature en cours, permettre à Liège et son hinterland de retrouver un porte-voix principautaire et œuvrer à l'émergence d'un nouveau profil pour le combat de 2024", a-t-il déclaré. Quant à Benjamin Bodson, qui était le premier suppléant d'Alda Greoli, il a réussi le concours diplomatique fédéral et a dès lors décidé de renoncer à cet engagement parlementaire afin de poursuivre sa carrière diplomatique. (Belga)