Alda Greoli tacle Georges-Louis Bouchez pour son non-respect de la quarantaine: "J'espère qu'il prend conscience qu'il donne le mauvais exemple"

Selon Alda Greoli, la cheffe de groupe CDH au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, invitée politique ce matin sur BEL RTL, le président du MR, Georges-Louis Bouchez, n'a pas l'attitude adéquate en ne respectant pas la quarantaine observée par les présidents de parti. Les chefs de file des formations impliquées dans les négociations se sont tous mis à l'écart après qu'Egbert Lachaert (Open VLD) a été testé positif à la Covid 19. Le président du CDH, Maxime Prévot, s'est lui-même mis en quarantaine bien qu'il ait quitté le navire il y a une semaine.

"Chacun est responsable. À la fois, il y a des règles qui s'appliquent à tous, et par ailleurs, chacun est responsable de ses actes. J'espère qu'il prend conscience que non seulement, il donne un mauvais exemple mais qu'en plus, dans le respect des autres, ce n'est pas l'attitude la plus adéquate."

"Je rappelle que nous impliquons un principe de prudence et que ce principe s'applique à chaque citoyen. (..) Je pense donc qu'il devrait respecter une quarantaine, en tous les cas Maxime Prévot,(le président du cdH) a prouvé que la bonne attitude était celle de la respecter..."