Alda Greoli veut réformer la fonction publique en Wallonie: "Mon objectif, c’est de motiver 100% des fonctionnaires"

Alda Greoli veut réformer la fonction publique en Wallonie. Le gouvernement wallon a adopté son plan en décembre dernier. L'une des mesures prévoit de faciliter les licenciements pour les 20.000 fonctionnaires de la région. Pour les syndicats, c'est inacceptable. Mathieu Langer, Benjamin Vankelst et Steve Damman les ont rencontrés pour le RTL INFO 19H.

Dans un plan de 24 pages, validé par le gouvernement wallon le 21 décembre dernier, la priorité de la ministre de la Fonction publique Alda Greoli (cdH) est d’abord de mieux répartir les charges de travail des fonctionnaires wallons: "Dans ce cadre-là, on va screener l’ensemble des fonctions, pour pouvoir mieux équilibrer les charges de travail, et ça a aussi évidemment une première conséquence importante sur le personnel, c’est une question de motivation".

La réforme prévoit de simplifier les procédures administratives, et surtout de donner un meilleur statut aux contractuels, aux dépens des fonctionnaires statutaires et nommés. Pour les syndicats, pas question d’y toucher. "Lorsqu'un membre du personnel contractuel dira, non, moi je n’effectue pas cette tâche, quelle est sa liberté si son lien avec l’administration est contractuel, ça risque de se terminer par la sanction maximale, 'Tu ne fais pas ce que je dis, je te licencie'", explique Christine Bouché, secrétaire permanente CSC – Services publics.



Mais pour la ministre, 10% des cadres supérieurs sont toujours de trop dans l’administration. "La première manière de réduire ce surplus de cadres supérieurs, c’est de tenir compte de la pyramide des âges. C’est vrai que nous allons avoir droit à toute une série de départs naturels à la pension et qu’il n’y aura pas de remplacement", ajoute la ministre.

Il y aura un screening et une évaluation plus fréquente des fonctionnaires. En 2016, le taux d’absentéisme était de 8,4% et tend à augmenter. "Mon objectif, c’est de le diminuer, mais je ne vais pas donner un objectif chiffré, mon objectif, c’est de motiver 100% des fonctionnaires", dit la ministre. "Quand elle dit qu’elle veut revoir et l’évaluation et la formation, c’est une bonne idée, pour nous, on est d’accord. Maintenant, comment est-ce qu’on fait pour garder un tempo valable et des agents sur le terrain ?", se demande Stéphane Jaumonet, secrétaire fédéral CGSP-AMIO

Les premiers effets de cette réforme sont attendus dès le début de cette année, alors que les syndicats continuent de réclamer plus de personnel.