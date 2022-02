Alerte aux conditions glissantes

(Belga) Les températures descendront sous 0 degré dans la plupart des régions du pays durant la nuit de vendredi à samedi, alerte l'Institut royal météorologique. Certaines parties de la surface du sol encore mouillées (à cause des averses tombées en journée) pourront geler et conduire à la formation de plaques de glace, surtout sur l'est et le nord-est du pays mais aussi plus localement dans le centre. De plus, des plaques de givre pourront également se former par endroits.

L'alerte jaune est d'application jusque samedi à 10h00, dans l'ensemble des provinces wallonnes et à Bruxelles. Le nord du pays est aussi concerné, à l'exception de la côte et de la Flandre occidentale. (Belga)