Alexander De Croo en visite samedi dans les régions touchées par les intempéries

(Belga) Le Premier ministre Alexander De Croo se rendra samedi en visite dans les régions touchées par les intempéries en Flandre, en Wallonie et en Communauté germanophone, a annoncé vendredi son cabinet.

Il ira en matinée à Rochefort (à 10h00) et Pepinster (à 12h30), accompagné de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. À Rochefort, ils seront rejoints par le ministre-président wallon, Elio Di Rupo, et le vice-Premier ministre fédéral Pierre-Yves Dermagne. À Pepinster, c'est le ministre-président de la Communauté française, Pierre-Yves Jeholet, et M. Di Rupo qui se joindront à eux. Dans l'après-midi, M. De Croo se rendra à Eupen (à 14h00), avec le ministre-président de la Communauté germanophone, Oliver Paasch. Il clôturera ses visites par Maaseik, où le ministre-président flamand, Jan Jambon, sera également présent. Le Premier ministre s'entretiendra avec les habitants sinistrés, les services de secours et les pouvoirs locaux afin de leur apporter un peu de réconfort et de leur assurer le soutien des autorités fédérales, a précisé le cabinet du chef du gouvernement. (Belga)