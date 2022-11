Alexander De Croo juste avant son départ pour la COP 27: "La Belgique fait beaucoup de choses"

La conférence mondiale de l'Onu sur le climat (COP27) s'est ouverte dimanche à Charm el-Cheikh en Egypte pour tenter de donner un nouveau souffle à la lutte contre le réchauffement climatique et ses impacts, pour lesquels les pays du Sud réclament des dédommagements financiers. Plus de 120 chefs d'Etat et de gouvernement sont attendus lundi et mardi, dont le Premier ministre belge Alexander De Croo, pour un sommet censé donner une impulsion à ces deux semaines de négociations.





Juste avant son départ, Alexander De Croo s'est livré au micro de Mathieu Col pour RTL INFO: "C'est un sommet important. La Belgique fait beaucoup de choses, mais le vrai impact est si le monde entier met en place des mesures comparables."

Les COP ont un impact



Selon le Premier ministre, "L'Europe est le continent qui fait le plus" par rapport au reste du monde. "Le continent qui tire le reste du monde en avant. La Belgique fait son effort, mais elle apporte surtout des solutions technologiques. Nous sommes l'un des leaders mondiaux dans les éoliennes offshores."

La Belgique attend de cette COP 27 que tout le monde explique où il en est: "L'année passée a été difficile. C'est pour notre pays un moment important pour apporter nos solutions sur la table. On a un secteur privé qui a énormément de solutions que d'autres pays veulent utiliser", a lâché Alexander De Croo. Pour le Premier ministre, la conférence mondiale de l'Onu sur le climat est "le seul endroit où l'on peut faire des accords pour le monde entier. Si on fait des choses en Belgique, c'est très bien, mais l'impact à l'échelle mondiale est plutôt réduit. (...) Les COP ont un impact. "