Alexander De Croo s'exprime au sujet de la guerre en Ukraine: "Un certain nombre de pays européens se sentent menacés"

La Belgique prendra avec ses alliés de l'OTAN les mesures nécessaires pour "intensifier la dissuasion et la défense", a expliqué jeudi le Premier ministre, Alexander De Croo, dans une déclaration prononcée devant la Chambre à la suite de l'agression armée de la Russie contre l'Ukraine. Mais ces actions seront toujours préventives, proportionnelles et veilleront à ne pas provoquer d'escalade.

La guerre en Russie est une réalité depuis ce jeudi 24 février. Vladimir Poutine bombarde effectivement des positions stratégiques ukrainiennes, et on ignore jusqu'où il ira dans la prise de contrôle de ce pays ayant des frontières communes avec la Pologne, la Biélorussie, la Moldavie, la Pologne, la Roumanie, la Hongrie et la Slovaquie.

Tous les chefs d'Etats ont exprimé leur crainte et leur colère vis-à-vis de cet envahissement, qui rappelle des moments sombres de notre histoire, qu'on pensait appartenir au passé. "Aujourd'hui, nous vivons l'un des moments les plus sombres depuis la seconde guerre mondiale", a confirmé Alexander De Croo, lors d'une séance plénière à la Chambre, ce jeudi après-midi.

"Depuis les années 1990 et la stabilisation dans les Balkans, on pensait que la paix était définitivement acquise. Aujourd'hui, il semble que rien n'est moins vrai. C'est une agression inédite, jamais vue, à l'égard de l'Ukraine. Cela dérange Vladimir Poutine que les Ukrainiens sont des citoyens libres, que ce pays fait ses propres choix et tourne son regard vers l'Occident. Cette attaque de Poutine est donc une attaque vers la liberté", a-t-il ajouté.

"Aucun élément ne confirme que la Russie vise également des pays de l'OTAN. Cependant, un certain nombre de pays européens se sentent menacés, et ont donc invoqué aujourd'hui l'article 4 du Traité de l'OTAN. Il stipule qu'en tant qu'alliance, nous nous consultons à chaque fois qu'un pays se sent menacé dans son intégrité territoriale, leur indépendance politique ou leur sécurité".

Ces consultations ont commencé et vont se poursuivre, "mais nos actions seront toujours préventives, proportionnelles et évitant l'escalade".

Au niveau belge, "nous prenons les mesures nécessaires pour renforcer la protection de nos infrastructures critiques".

Le Conseil Européen va également se rencontrer pour "prendre des mesures plus sévères".