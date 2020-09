Alexander De Croo se fera remplacer à l'Eurogroupe et l'Ecofin

(Belga) Le vice-Premier ministre et ministre des Finances Alexander De Croo se fera remplacer ces vendredi et samedi lors de la rencontre de l'Eurogroupe et de la réunion informelle des ministres de l'Economie et des Finances de l'Union européenne (Ecofin) à Berlin, a annoncé son cabinet mercredi dans un communiqué.

"En fin de semaine dernière, le ministre De Croo a eu une rencontre présentielle avec le président de l'Open Vld et préformateur Egbert Lachaert", qui a été testé positif au coronavirus mardi, précise le communiqué. Alexander De Croo, qui assurera l'intérim à la présidence des libéraux flamands pendant la quarantaine de M. Lachaert, a été testé mardi soir négatif au coronavirus. "Suivant les mesures de quarantaine, il poursuit pour le moment ses activités par téléphone et par vidéoconférence. Le représentant de la Belgique à l'Eurogroupe remplacera le ministre des Finances à Berlin", conclut le communiqué. (Belga)