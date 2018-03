Allocations familiales: l'UCM satisfaite du déblocage du dossier

(Belga) L'Union des classes moyennes (UCM) se réjouit jeudi du déblocage du dossier des allocations familiales à Bruxelles. Bouclée mercredi par le gouvernement bruxellois, la réforme entrera en vigueur à partir de 2020.

L'accord sur le futur modèle d'allocations familiales prévoit un basculement généralisé à partir du 1er janvier 2020, une allocation de base de 150 euros assortie de correctifs sociaux liés à l'âge de l'enfant, ainsi qu'un "stand still" pour qu'aucun bénéficiaire ne soit perdant par rapport à sa situation actuelle. L'UCM constate que les montants sont proches de ceux des différentes régions du pays et se félicite que les familles qui déménagent et passent d'un système à un autre ne subiront pas de "variations excessives". L'organisation juge également positif que les suppléments prévus pour les ménages à faibles revenus ne soient plus liés au statut des parents. Les indépendants pourront donc y avoir accès, ajoute-t-elle. L'Union des classes moyennes constate toutefois que le modèle bruxellois est plus complexe qu'en Wallonie et en Flandre. Elle demande notamment une "clarification rapide" sur le circuit de paiement des allocations. La question de l'agrément des nouvelles structures et celle de l'organisation prévue pour 2019 doivent par ailleurs être rapidement tranchées, souligne-t-elle. (Belga)