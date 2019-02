Allocations familiales: la ministre Greoli pointe une erreur d'interprétation de Belfius

(Belga) La mauvaise interprétation d'un code par la banque Belfius serait à l'origine de l'absence de versement le 8 de ce mois des allocations familiales à quelque 120.000 familles, a indiqué dimanche la ministre wallonne de l'Action sociale Alda Greoli sur la RTBF.

La vice-présidente cdH du gouvernement wallon a reçu un premier rapport. "Rien n'est encore certain sur les responsabilités, mais, selon les captures d'écran que j'ai pu voir, c'est la mauvaise interprétation d'un code qui fait que 120.000 familles sont lésées", a-t-elle affirmé sur la radio publique. "On a pris un peu légèrement, dans une banque, le fait qu'il y avait urgence de faire ce paiement." La nouvelle caisse publique wallonne Famiwal aurait bien mentionné un "paiement prioritaire" dans son ordre à la banque. "Cela signifie que le paiement doit arriver le même jour sur les comptes des clients Belfius que sur les comptes des clients non-Belfius. Donc, d'après mes informations, c'est bien Belfius qui n'a pas bien interprété les infos de Famiwal", selon la ministre. Mme Greoli a demandé un complément de rapport sur les échanges entre Famiwal et Belfius. Elle dit avoir reçu la garantie que les 120.000 familles lésées recevront bien leurs allocations familiales lundi. A ses yeux, il faudra une indemnisation lorsque les responsabilités seront établies. De son côté, Belfius avait assuré samedi avoir exécuté le fichier de paiement des allocations familiales conformément aux instructions de Famiwal. En mentionnant le 8 février comme date d'exécution, sans ajouter les codes spécifiques pour demander un transfert urgent vers d'autres banques, l'exécution a été faite selon les règles bancaires générales applicables par l'ensemble des banques belges, selon la banque. Les bénéficiaires qui ont un compte Belfius ont reçu leur allocation le jour même (le 8) et les personnes qui ont un compte dans une autre banque recevront les fonds le prochain jour ouvrable bancaire, à savoir lundi. Mais la vitesse à laquelle les comptes des clients de ces banques seront crédités dépend des procédures internes à chaque institution financière. Depuis les bancs de l'opposition, le PS wallon a quant à lui dénoncé un "manque de sérieux" dans le chef de Mme Greoli, qui avait assuré qu'aucun retard ne serait enregistré dans le paiement des allocations familiales une fois la compétence exercée par la Wallonie. (Belga)