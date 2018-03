Alternance d'éclaircies et de champs nuageux

(Belga) Le temps sera sec samedi après-midi, sous un ciel partagé entre nuages et éclaircies, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima atteindront 7° dans les Hautes Fagnes, 10° à la Côte et 12 ou 13° dans le centre.

Le vent, d'est-sud-est revenant au secteur est à nord-est, sera faible à modéré au littoral et en Ardenne. En soirée et durant la nuit, le temps sera calme et les éclaircies gagneront du terrain. Le mercure chutera à -3° en Ardenne et ne dépassera pas 0 à 1° dans le centre et 4° à la mer. Des gelées au sol pourront survenir à l'intérieur du pays. Les nuages reviendront de plus belle dimanche en cours de journée et quelques précipitations ne sont pas exclues au nord-ouest dans l'après-midi. Les maxima oscilleront autour de 8 ou 9° sur les hauteurs ardennaises et en bord de mer et 13° dans le centre. Le vent, de secteur nord à nord-est, sera faible à modéré. Le ciel restera partiellement nuageux lundi, avec le risque d'une averse localisée. Le thermomètre n'affichera guère plus de 7° en Hautes Fagnes et 10 ou 11° ailleurs. Mardi, le pays sera traversé d'ouest en est par une zone de pluie active. (Belga)