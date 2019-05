Amay: Incendie à la chapelle de Flône, 40 jeunes filles confinées

(Belga) Un incendie s'est déclaré mardi soir dans la chapelle de l'abbaye de Flône (commune d'Amay, en province de Liège), a indiqué le bourgmestre Jean-Michel Javaux à Belga.

Vers 22H30, les pompiers de la caserne hutoise de la zone de secours Hemeco, secondés par les pompiers de Liège, ont été appelés à intervenir pour un incendie dans la chapelle de l'église Saint-Mathieu située le long de la chaussée Romaine à Flône L'incendie a rapidement pu être circonscrit et les dégâts sont limités, a indiqué le bourgmestre amaytois Jean-Michel Javaux. "L'internat où se trouvaient 40 jeunes filles n'a pas dû être évacué, mais elles ont été confinées dans le dortoir", a précisé Jean-Michel Javaux. "Les paramètres de celles-ci ont été vérifiés et il n'y a rien d'anormal." Les pompiers ont été appelés à intervenir sur place ainsi que des membres de la Croix-Rouge et l'assistante sociale de la commune d'Amay. Une enquête a été ouverte par les policiers de la zone Meuse-Hesbaye, avec un renfort de la police locale de Huy. Selon les premiers éléments de l'enquête, une bougie placée dans l'autel pourrait être à l'origine du sinistre, selon Jean-Michel Javaux. Trois fenêtres ont en tout cas été touchées par le sinistre. "Toutes les élèves internes sont en sécurité et ont été contrôlées par un médecin avec aucune intoxication", a conclu Jean-Michel Javaux peu après minuit. (Belga)