Amiante à l'école du Boutte (Grâce-Hollogne): les élèves vers une autre implantation

(Belga) Tous les élèves de l'école Julie et Melissa (implantation du Boutte) à Grâce-Hollogne, en province de Liège, intégreront, comme prévu à la rentrée des vacances de Pâques, l'implantation située rue Antoine Degive, à proximité de l'administration communale, a précisé mercredi soir Angela Quaranta, bourgmestre faisant fonction de Grâce-Hollogne, à l'issue de la réunion avec les parents. Les autorités communales n'ont pas encore pris de décision concernant l'école du Boutte, fermée le 12 mars dernier pour cause d'amiante dans l'air.

"Il s'agissait d'informer les parents sur l'organisation mise en place pour l'installation des enfants rue Degive et de répondre à leurs questions. Nous avons notamment expliqué que tous les enfants iront là-bas afin d'éviter aux parents ayant plusieurs enfants d'aller d'une implantation à l'autre, comment les choses allaient s'organiser pour les repas scolaires et que nous ferons en sorte qu'il n'y ait pas de croisements entre les enfants et les adultes qui fréquentent les cours de promotion sociale, ce qui est une crainte des parents", explique la bourgmestre f.f, qui rappelle que ces mesures ont été prises par précaution sur base des recommandations de l'OMS (Organisation mondiale de la Santé) car le taux d'amiante détecté dans les analyses est inférieur aux normes légales belges. Il a également été dit que les enfants, actuellement logés à l'école G. Simenon, achèveront leur année scolaire au sein de l'implantation rue Degive. Concernant l'école du Boutte, les autorités communales n'ont pas encore pris position. "L'urgence était de trouver rapidement une solution pour perturber le moins possible les élèves. Une fois qu'ils seront installés, nous pourrons réfléchir à la question. De nouvelles analyses seront réalisées", poursuit Angela Quaranta. Plusieurs pistes sont déjà envisagées, comme désosser l'implantation du Boutte pour ensuite reconstruire ou encore solliciter à nouveau la Fédération Wallonie-Bruxelles en vue d'obtenir des subsides pour la construction d'une nouvelle structure. Un dossier avait déjà été introduit pour une nouvelle école rue Thier de Jace mais n'avait pas été retenu. (Belga)