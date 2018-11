Amnesty lance la plus vaste campagne de lettres aux personnes dont les droits sont bafoués

(Belga) Amnesty International lance jeudi la plus grande campagne mondiale d'écriture de lettres en faveur d'individus en danger ou dont les droits sont bafoués parce qu'elles se sont dressées contre des violations des droits humains. Le "Marathon des lettres" s'organisera aussi en Belgique, autour du 10 décembre, dans plus de 40 villes et communes.

"Cette année encore, nous invitons le public à venir en nombre dans nos stands pour poser un acte concret en faveur des droits humains, qui permet de réels changements", explique Philippe Hensmans, directeur de la section belge francophone d'Amnesty International. "Cette année, nous avons voulu mettre en avant les cas de femmes qui défendent les droits humains. Pour cela, et parce que ce sont des femmes, elles subissent harcèlement, intimidation, torture, emprisonnement, etc." Des femmes qui restent malgré tout, souligne Amnesty, en première ligne de la bataille pour les droits humains en 2018. "Leur position en tant que leaders au sein de leurs communautés contraste avec les immenses défis qu'elles ont dû surmonter pour y parvenir. C'est de leaders comme elles dont nous avons besoin dans un monde qui se tourne de plus en plus vers l'extrémisme", relève Kumi Naidoo, secrétaire général d'Amnesty International. "En nous joignant à elles, nous pouvons contribuer à faire pencher la balance vers l'égalité, la liberté et la justice." À l'occasion du Marathon des lettres, le public pourra témoigner de sa solidarité avec des femmes qui défendent les droits humains en Afrique du Sud, au Brésil, en Égypte, en Inde, en Iran, au Kenya, au Kirghizistan, au Maroc, en Ukraine et au Venezuela. Amnesty International organise des campagnes d'écriture de lettres depuis 16 ans. En janvier dernier, l'organisation a remis à neuf ambassades basées à Bruxelles quelque 380.000 lettres et signatures de pétitions récoltées en Belgique dans le cadre du Marathon des lettres 2017. L'édition de cette année aura lieu à Bruxelles et en Wallonie, dans plus de 40 villes et communes et dans des universités, dont Bruxelles, Charleroi, Liège, Mons, Mouscron, Namur, Nivelles, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Arlon, Bastogne, Verviers, l'Université libre de Bruxelles, l'Université de Namur et l'Université Saint-Louis. (Belga)