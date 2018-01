Amnesty remet 380.000 lettres aux ambassades de Turquie, Chine, Israël, ...

(Belga) Un bus d'Amnesty International a relié mercredi les ambassades de Turquie, du Honduras, de Chine, d'Israël, de Madagascar, de Finlande, d'Égypte, de Jamaïque et du Bangladesh, chargé de 380.000 lettres et pétitions écrites en Belgique à l'occasion du "Marathon des lettres" en faveur d'individus dont les droits humains sont gravement bafoués.

"Ces dizaines de milliers de lettres et de signatures constituent un moyen de pression énorme qui permet de réels changements", explique Philippe Hensmans, directeur de la section belge francophone d'Amnesty International, dans un communiqué. "Elles permettent d'attirer l'attention sur des cas, qui autrement, risqueraient de sombrer dans l'oubli". Le "Marathon des lettres" a été organisé à Bruxelles et en Wallonie dans 40 villes, communes et universités. En 2016, cette action a permis de récolter 4,6 millions de lettres dans le monde. (Belga)