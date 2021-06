Analyse: pourquoi notre Premier ministre a du s'expliquer deux fois sur la nomination d'Ishane Haouach ?

La désignation d'Ishane Haouach comme commissaire de gouvernement (voir les détails) continue de créer de vives tensions au sein de la majorité fédérale. Jeudi, le premier ministre a dû s'expliquer deux fois, à la chambre, sur ce dossier. Une première fois dans l'après-midi. Pour dire qu'aucun parti ne s'est opposé à cette désignation, en conseil des ministres. Et une seconde, en urgence, à 21h, après avoir été contredit par le MR, l'un des partis de son gouvernement.

Le Premier Ministre accusé d'avoir menti, par l'opposition. Cette polémique pourrait-elle faire tomber la coalition fédérale ?

Non, pas sur ce dossier périphérique. Mais l'épisode est une confirmation des dissentions qu'il y a entre le MR et les 6 autres partis du gouvernement.

Révélateur aussi, accessoirement, d'un problème relationnel, entre Alexander De Croo et le MR, et plus particulièrement son président.

Les dissentions avec le MR, c'est que le parti libéral se sent bien esseulé, sur la droite, dans certains dossiers. La logique de la neutralité de l'Etat, ici. Où il n'a pas eu le soutien, ni du CD&V, ni de l'Open VLD. La position du MR est davantage en phase avec l'opposition N-VA par exemple. Le MR, qui se frictionne aussi régulièrement avec Ecolo, dans ce dossier ou sur la fermeture des guichets dans les gares. Et avec le PS, sur les pensions, et surtout sur la hausse des salaires.

D'autres tensions

Depuis les négociations pour la formation de ce gouvernement, il y a eu aussi plusieurs frictions entre le président des réformateurs et le Premier ministre.

Quand Georges-Louis Bouchez a soutenu qu'il était le seul libéral à la table, vexant ses homologues du nord du pays.

Il y a eu l'affaire du comité de concertation, en mars dernier. Des tweets critiques du président du MR sur la stratégie sanitaire. Alexander De Croo avait alors poussé un coup de gueule en conseil des ministres. "C'est la dernière fois", avait-il dit, appelant le MR à la solidarité gouvernementale.

A l'avenir, c'est plutôt la répétition de ces divergences de vues, étalées publiquement, qui risquent de fragiliser la coalition.

Surtout quand il sera question de dossiers très difficiles à trancher. Comme une future réforme fiscale, par exemple.