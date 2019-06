Anne Zagré 6e du 100 m haies à Montreuil, Caster Semenya s'impose sur 2000 m

(Belga) Anne Zagré a pris la 6e place du 100 m haies du meeting d'athlétisme de Montreuil, mardi en France. La Bruxellois a signé un chrono de 13.34, assez éloigné du minimum requis pour aller aux Mondiaux de Doha (12.98)., de son meilleur temps de la saison (13.12) et de son record de Belgique (12.71).

Il faut dire que la pluie et le froid ne permettaient pas vraiment de réaliser de grandes performances mardi. L'Américaine Kendell Williams a remporté la course en 13.10. La Sud-Africaine Caster Semenya, engagée dans une bataille juridique contre la Fédération internationale (IAAF) et son règlement sur les athlètes hyperandrogènes, a remporté le 2000 m. La double championne olympique du 800 m, qui disputait sa première course depuis l'entrée en application des nouvelles règles édictées par l'IAAF et n'avait jamais couru cette distance absente des grands championnats, l'a emporté en 5:38.19 devant les deux Ethiopiennes Hawi Feysa (5:38.60) et Adanech Anbesa (5:39.90). Depuis le 8 mai, les athlètes hyperandrogènes comme Caster Semenya doivent suivre un traitement pour faire baisser leur taux de testostérone pendant six mois consécutifs avant de pouvoir participer à une compétition internationale du 400 m au mile (1.609 m). Semenya a dans un premier temps saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS), qui a rejeté son recours, avant de déposer un appel devant le Tribunal fédéral suisse. La justice suisse a provisoirement suspendu l'application du règlement, seulement pour la Sud-Africaine, jusqu'à la tenue d'une nouvelle audience. (Belga)