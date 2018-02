Année record dans la lutte contre la fraude pour l'Inspection spéciale des impôts

(Belga) L'Inspection spéciale des impôts a opéré des redressements fiscaux portant sur un montant record de 2,1 milliards d'euros, l'an dernier, rapportent L'Echo et De Tijd, selon les chiffres confirmés par le ministre des Finances, Johan Van Overtveldt.

L'Inspection spéciale des impôts (ISI) a établi l'an dernier, dans le cadre de sa chasse contre la fraude fiscale sévère, des amendes et des accroissements d'impôts d'un montant record total de 2,1 milliards d'euros. C'est environ 400 millions de plus que le montant atteint en 2016 et le double de celui de 2015. Les enquêteurs de l'organisme ont été à même d'ouvrir l'an dernier 1.352 nouveaux dossiers, soit 28% de plus que l'année précédente. Selon Van Overtveldt, les excellents chiffres de l'ISI sont la preuve que son approche fonctionne. "Tant les sommes à récupérer que les dossiers ouverts se situent à un plus haut historique. En outre, les chiffres provisoires relatifs aux montants effectivement encaissés sont très prometteurs, tout comme ceux de l'année précédente. Les investissements effectués dans les moyens de l'ISI portent manifestement leurs fruits." (Belga)